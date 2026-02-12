ce șanse mai are noul spital județean al sibiului. cîmpean: „am identificat 3 variante”. una dintre ele, parteneriat public-privat / video

Doar trei parlamentari au răspuns invitației președintei Consiliului Județean cu privire la dezbaterea organizată joi pe tema noului spital județean. În cadrul acesteia, Daniela Cîmpean a precizat că, în acest moment, există trei variante pentru obținerea finanțării, iar una dintre ele este un parteneriat public-privat.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, i-a invitat public pe liderii organizațiilor politice din județ și pe parlamentarii sibieni la o dezbatere privind parcursul proiectului Noului Spital Județean Sibiu. Dezbaterea a avut loc joi, 12 februarie, de la ora 13:00, în Sala Senatului din cadrul Facultății de Medicină din Sibiu. Doar trei parlamentari au dat curs invitației, respectiv Raluca Turcan (deputat PNL), Bogdan Trif (deputat PSD) și Adrian Echert (deputat USR). Prezent la discuții a fost și Constantin Șovăială, liderul Forța Dreptei. De asemenea, au fost la masa discuțiilor și vicepreședinții CJ Sibiu.

Ce șanse mai are noul spital

După ce a amintit parcursul proiectului noului spital județean, Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu, a precizat că, în acest moment, există 3 variante care pot fi luate în calcul pentru a primi finanțare pentru unitatea spitalicească.

„La acest moment noi am identificat 3 variante, respectiv Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești (PNIIUS), mai există și varianta care într-un județ în care a existat consens politic a prins contur, respectiv credite de angajament de la Ministerul Sănătății, mecanism similar metroului din Cluj-Napoca, și o variantă pe care noi am identificat-o, aceea a unui parteneriat public-privat. Cu privire la această variantă, după ce am explorat-o la nivel local, am avut întâlniri cu fonduri de investiții interesate să investească în acest proiect. (…) Împreună cu doamna Raluca Turcan am mers cu propunerea aceasta la domnul ministrul Dragoș Pîslaru, și am aflat că Guvernul a identificat la rândul său această variantă”, a precizat Daniela Cîmpean.

Parteneriat public-privat: „Restituirea s-ar face din bani naționali”

Șefa CJ Sibiu a adăugat că varianta parteneriatului public-privat este prezentă în mai multe state, precum Canada, Spania, Grecia și Turcia. „Este o variantă luată în calcul și de Guvernul României. Am analizat și am văzut că este o variantă prezentă în mai multe state din Europa și din lume, inclusiv cei cu care am discutat au astfel de proiecte finanțate în Canada, Spania, Grecia, Turcia. (…) Am avut surpriza să constat că discut cu un profesionist, cu ministrul Fondurilor Europene, care deja gândește cu ministrul Finanțelor astfel de finanțări, nu doar pentru spitalul din Sibiu, ci pentru mai multe proiecte mari din România. Legea parteneriatului public-privat o avem de 10 ani, dar nu a fost exploatată pentru că nu a existat deschidere spre a explora o legislație nouă, dar am constatat că, la acest moment, este una dintre variantele avute în vedere de Guvern”, a adăugat aceasta.

Daniela Cîmpean a adăugat că este deschisă „la orice altă propunere de finanțare”. Ea le-a propus politicienilor prezenți să se reîntâlnească peste 30 de zile, timp în care fiecare partid politic și parlamentar să analizeze variantele. „Să reluăm discuția și să vedem care este varianta care are cea mai largă susținere în rândul partidelor care pot fi la decizie pentru a stabili o finanțare pentru spital”.

Cîmpean a precizat și cum anume s-ar putea face un astfel de parteneriat public-privat. „Acest lucru înseamnă că un finanțator vine cu toată suma, susține investiția, după care oarecum restitui acei bani pe care finanțatorul ți-i dă într-o perioadă de 20, 30, 40 de ani, în funcție de cum e înțelegerea. În acea perioadă, finanțatorul are managementul administrativ, administrează clădirea care este în proprietatea Consiliului Județean. Nu se intervine în niciun fel în valoarea sumelor decontate, managementul sanitar rămâne la consiliu, la minister. Doar managementul clădirii se asigură de finanțator. Restituirea se va face din bani publici naționali, nu din banul sibianului”.