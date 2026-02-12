Joi dimineața, 12 februarie, pe drumurile din România se circulă în condiții de ceață densă, unde vizibilitatea este redusă semnificativ, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, vizibilitatea în trafic scade sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Mehedinți, Neamț, Tulcea și Vrancea.

În județul Sibiu se circulă în condiții normale, cu carosabil uscat și vizibilitate bună. Totuși, șoferii sunt sfătuiți să adopte o conduită preventivă în trafic.

În funcție de condițiile locale, în aceste zone există și risc de formare a poleiului, fenomen care poate îngreuna suplimentar circulația și crește pericolul de accidente.

De asemenea, ceața afectează și traficul pe autostrada A7 Ploiești – Adjud, între kilometrii 117 și 193, unde vizibilitatea este redusă sub 200 de metri.

Pe celelalte drumuri principale din țară, autostrăzile A0 Centura București, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, precum și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, se circulă în condiții normale, pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună și trafic în limite obișnuite.

Polițiștii le recomandă șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță între vehicule și să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare, pentru a evita producerea unor evenimente rutiere.