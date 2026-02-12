crucea roșie sibiu lansează propriul serviciu de ambulanță / foto

Crucea Roșie Filiala Sibiu își lansează pe data de 4 martie, la ora 12:00, la Centrul de Informare Turistică din cadrul Primăriei, propriul serviciu de ambulanță.

Acesta este acreditat și autorizat de instituțiile de specialitate, respectiv Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică și oferă transport cu ambulanța, asistență medicală și consultanță la domiciliu non stop.

Flota este formată dintr-o ambulanță de tip B1/B2 pentru intervenții de urgență și transport pacienți critici, una de tip AMD destinat asistenței medicale la domiciliu și încă una de tip A1/A2 pentru transportul non – urgent al pacienților.

”De ani de zile visăm să putem ajuta mai mult și să oferim aceste servicii complexe de transport pacienți, îngrijire medicală la domiciliu și participare la evenimente culturale și sportive. Am preluat modelul de la alte filiale de Cruce Roșie din țară care furnizează acest tip de servicii. N-am fi reușit niciodată fără suportul sponsorilor de la Terra Building, Romgaz și a partenerilor de la Consiliul Județean, Sala Transilvania și LifeSavers”, Raluca Morar, Director General Crucea Roșie Filiala Sibiu.

Întreg personalul care urmează să deservească Serviciul Privat de Ambulanță al Crucii Roșii Sibiu este recrutat în principal din rândul voluntarilor. Fiecare dintre ei sunt calificați pentru posturile de asistent medical, ambulanțier sau medic cu specialitatea medicină de urgență și au vechime în muncă. Avem și o nouă colaborare cu un medic specializat în medicina de urgență.

Pentru că acest serviciu este dedicat binelui comunității, o parte dintre serviciile prestate vor fi oferite gratuit cazurilor sociale sau celor aflați în nevoie din rândul aparținătorilor Crucii Roșii.

Dispeceratul își are sediul la Sala Transilvania iar operatorii vor putea fi apelați la numărul 0799 207 207.

Filiala Sibiu a Crucii Roșii ajută sute de persoane vulnerabile, organizează cursuri de prim ajutor sau pentru sănătate și derulează numeroase campanii educative și de promovare a sănătății.