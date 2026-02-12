daniela cîmpean, după discuțiile cu ministrul sănătății despre noul spital județean: „am ieșit din birou plângând”

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a precizat, în timpul dezbaterilor de joi privind parcursul proiectului noului spital județean, că s-a simțit umilită și frustrată în urma discuțiilor purtate cu Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Daniela Cîmpean a avut mai multe întâlniri cu Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cu privire la posibilitatea finanțării noului spital județean al Sibiului. În urma unei întâlniri, șefa CJ Sibiu spune că s-a simțit umilită și a plecat din biroul ministrului plângând.

„Am fost atât de frustrată când am văzut cum se uita domnul ministrul Rogobete prin mine încât, pentru prima dată, dar și ultima dată, am ieșit din biroul unui ministru plângând, umilită de faptul că am văzut că nu îl interesează ce am de spus. Îl interesa doar să îl fac mai mic (n.red.: spitalul județean). I-am spus că <<am venit la dumneavoastră cu toată încrederea, că sunteți un fost director de spital, un cadru universitar și medic și știți că nevoia de investiții într-un spital mare este imensă>>. I-am zis <<vă rog, luați în calcul acest spital, pentru că ce aveți acum pe listă în PNRR nu sunt proiecte, ci dorințe>>. De la dorință la proiect sunt câțiva ani de zile. <<O să ajungeți ca România să piardă bani europeni și proiecte care ar fi putut fi făcute, să ajungă să nu fie făcute, pentru că nu le-ați luat în calcul pe cele mature>>”, a spus Daniela Cîmpean în cadrul dezbaterii publice despre noul spital județean.

Daniela Cîmpean a mai spus joi că, în acest moment, există 3 variante care pot fi luate în calcul pentru a primi finanțare pentru unitatea spitalicească. „La acest moment noi am identificat 3 variante, respectiv Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești (PNIIUS), mai există și varianta care într-un județ în care a existat consens politic a prins contur, respectiv credite de angajament de la Ministerul Sănătății, mecanism similar metroului din Cluj-Napoca, și o variantă pe care noi am identificat-o, aceea a unui parteneriat public-privat”, a spus șefa CJ Sibiu.

