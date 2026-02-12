dealer de droguri de mare risc, prins la sibiu: vindea „cristal” cu 100 de lei plicul și le trimitea prin curier

În cursul zilei de ieri, 11 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu au reținut un sibian în vârstă de 38 de ani, recidivist.

Acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. Potrivit anchetei, în perioada 2023 – ianuarie 2026, inculpatul a procurat, deținut și vândut droguri de mare risc sub formă de substanță cristalizată (4 CMC) către consumatori din municipiul Sibiu, la prețuri cuprinse între 100 și 120 de lei pentru un plic.

Investigațiile au arătat că, în anumite situații, drogurile erau expediate către clienți prin servicii de curierat rapid, ascunse în diferite obiecte.

Pe parcursul urmăririi penale, anchetatorii au indisponibilizat mai multe cantități de substanțe interzise, iar în urma percheziției domiciliare efectuate ieri au fost ridicate un cântar de precizie, plicuri autosigilante și alte mijloace de probă.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.