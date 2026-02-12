decizia judecătorilor privind contestația adrianei viliginschi: rămâne arestată pentru complicitate la omor

Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a ajuns joi în fața judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia, după ce a contestat măsura preventivă dispusă de Tribunalul Sibiu.

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Femeia a fost ridicată vineri din casa de pe strada Moldoveanu din Sibiu, unde a fost omorât concubinul ei, omul de afaceri Adrian Kreiner. Oamenii legii au reținut-o inițial pe Viliginschi, fiind deschis un dosar penal pentru complicitate la omor calificat, după ce ar fi ajutat-o pe o altă femeie, Amiana Paștină, să își omoare mama. VEZI AICI IMAGINI DE LA PERCHEZIȚII

Sâmbăta trecută, Viliginschi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, dar a contestat măsura. Contestația ei a fost judecată joi după-amiază la Curtea de Apel Alba Iulia. „Respinge ca nefondată contestația declarată de inculpata Viliginschi Adriana Emilia împotriva Încheierii penale nr. 13/CC/2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți la 07.02.2026, în dosarul penal nr. 287/85/2026 al Tribunalului Sibiu. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpata contestatoare să plătească statului cheltuieli de judecată în calea de atac a contestației, în sumă de 400 lei. Definitivă”, se arată în soluția pe scurt a Curții de Apel Alba Iulia.

Vă reamintim că Adriana Viliginschi este bănuită că i-a oferit Amianei Paștină „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”. Se pare că tot ea este cea care a sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze mamei acesteia astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral.

