dezbatere despre noul spital județean al sibiului: participă președinta cj, daniela cîmpean, și parlamentarii sibieni / live video

Parlamentarii sibieni participă joi, de la ora 13:00, la invitația președintei Consiliului Județean Sibiu, la o dezbatere publică despre noul spital județean. 

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, i-a invitat public pe liderii organizațiilor politice din județ și pe parlamentarii sibieni la o dezbatere privind parcursul proiectului Noului Spital Județean Sibiu. Dezbaterea este programată pentru ziua de joi, 12 februarie, de la ora 13:00, în Sala Senatului din cadrul Facultății de Medicină din Sibiu. 

Fiecare participant a fost invitat să arate ce a făcut și ce intenționează să facă pentru ca proiectul noului spital județean să devină realitate. Ora de Sibiu va transmite live evenimentul pe pagina de Facebook, dar și pe YouTube

