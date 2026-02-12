dorinel munteanu implicat într-un scandal în timpul meciului cu dinamo: “nu am făcut nimic”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu și jucătorul lui Dinamo București, Danny Armstrong au fost implicați joi într-o fază încinsă, petrecută în prima repriză a jocului de pe Arena ”Arcul de Triumf”.

Dinamo a câștigat joi, 2-0 (0-0) cu FC Hermannstadt, în ultimul meci din Grupa D a Cupei României și ambele echipe s-au calificat în sferturile de finală ale competiției.

În minutul 28 al meciului Dinamo – FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a luat mingea cu piciorul și a ascuns-o din fața lui Danny Armstrong, care venea vijelios să execute un aut. Scoțianul l-a împins pe antrenorul sibienilor, Munteanu l-a tras de umăr pentru a-i cere socoteală pentru gest, iar Dennis Politic a venit și el să îl împingă pe Armstrong. Până la urmă, spiritele s-au calmat, iar Dorinel Munteanu și Danny Armstrong au primit cartonaș galben. Reluările tv oferite la finalul meciului au arătat însă că autul era pentru sibieni, astfel că Dorinel Munteanu nu a stopat un contraatac al gazdelor, așa cum s-a crezut inițial.

”Arbitrul a auzit discuția dintre Armstrong și mine, nu știu de ce a venit….Trebuie să iau regulamentul să îl citesc mai bine, dar nu am avut nicio reacție, eu m-am retras, el a venit nervos să îmi ia mingea, dar era aut pentru noi! Mi-a dat galben, asta este, dar nu am avut nici cea mai mică intenție de a riposta” a spus Dorinel Munteanu la flash-interviu, după jocul pierdut de sibieni cu Dinamo. Deoarece comentatorii tv au crezut că Dorinel a stopat un contraatac al lui Dinamo, reacțiile din studio au fost acide la adresa tehnicianului lui FC Hermannstadt.

”Cred în șansa noastră”

Antrenorul sibienilor a discutat și despre meciul de Cupă pierdut cu Dinamo, după două goluri încasate în repriza secundă. ”Au fost două reprize diferite, una în care Dinamo nu și-a creat nicio ocazie, noi am avut șanse de a marca și nu am făcut-o. În a doua repriză am fcăut nepermis aceleași greșeli personale interminabile, de plasament…Ne antrenăm, discut foarte mult cu jucătorii care greșesc și la fiecare meci, erorile se repetă. Eu sunt responsabil de rezultat, cred că în continuare în tăria jucătorilor și cu CFR să fie un meci mai bun pe toată durata partidei și un rezultat pozitiv, foarte mulți dintre băieți merită, ar fi o descătușare. Mă îngrijorează erorile individuale și de plasament” a mai declarat ”Neamțul”.

”Munti” speră într-un drum cât mai lung al sibienilor în Cupă, chiar dacă jocul din sferturi cu U Cluj se anunță dificil. ”Cupa este competiția surprizelor, eu cred în șansa noastră”.