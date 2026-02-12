duel între doi foști rapidiști, la fc hermannstadt - cfr cluj: ”sper ca pancu să își uite mânușile norocoase, acasă”

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae a avut un mesaj spumos pentru antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu, înaintea meciului de luni, de la Sibiu.

Foști coechipieri la Rapid, Daniel Niculae, conducătorul lui FC Hermannstadt și Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj au trecut prin multe împreună. Cei doi idoli ai Giuleștiului au pus împreună bazele actualului Rapid în 2017, dar prietenia lor avea să se sfârșească în 2018, cînd Niculae a plecat de la echipă, iar Pancu a rămas.

”Eu am plecat la drum cu Daniel Pancu. Din păcate, din idolul pe care l-am apreciat tot timpul și din prietenul pe care l-am avut peste 15 ani… pentru mine, prietenia s-a terminat. Pancu o să rămână o cunoștință” spunea atunci Daniel Niculae.

FC Hermannstadt va juca luni în Superliga cu CFR Cluj, echipă renăscută de la venirea lui Daniel Pancu, renumit și pentru mânușile sale norocoase pe care le poartă la fiecare meci.

”Sunt meciuri vitale pentru fiecare echipă în parte, noi ne dorim să acumulăm puncte, cu cât mai repede posibil, cu atât mai bine, ca să ieșim din subsolul clasamentului. CFR este cea mai în formă echipă din campionat, meciul este vital, ei vor să adune puncte și să intre în play-off. Sper ca Pancu să își uite mânușile acasă când vine la Sibiu! Noi sperăm să facem un meci bun, să dăm o replică bună CFR-ului și să reușim să ne impunem. Trebuie să strângem rândurile și să aducem mai multe puncte în campionat” a declarat președintele lui FC Hermannstadt la Digi Sport, înaintea jocului de Cupă, cu Dinamo.

Meciul de Superliga, FC Hermannstadt – CFR Cluj se va disputa pe ”Municipal”, luni, 16 februarie, de la ora 17.00. Biletele sunt disponibile pe platforma Bilete.ro, iar de sâmbătă vor fi și la casa de bilete de pe Municipal.