fc hermannstadt pierde și în cupă cu dinamo: jucăm cu ”u” cluj în sferturi / video

FC Hermannstadt a pierdut joi ultimul joc din grupele Cupei României, 0-2 în Capitală cu Dinamo și va juca în sferturile de finală cu U Cluj.

Cum era de așteptat, antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a mizat ca titulari și pe jucătorii recent veniți, precum Lazar, Politic, Chorbadzhiyski sau Zargari. Sibienii erau deja calificați, dar dacă reușeau un rezultat pozitiv câștigau grupa și aveau un traseu mai ușor.

Fostul atacant al dinamoviștilor, Dennis Politic a fost huiduit de cei 1500 de fani dinamoviști, după transferul acestuia la rivala FCSB. De asemenea, în tribune au circulat bancnote de hârtie cu chipurile lui Politic și Gigi Becali, pe care apărea suma de 100 de euro.

După 20 de minute de tatonare, sibienii au prima fază periculoasă la reluarea lui Jair, dar mingea ricoșată din brazilian a trecut peste poarta gazdelor. Apoi, Politic, jucătorul lansat de la Dinamo a reluat plasat din 14 metri, dar portarul Roșca a salvat.

Spiritele se încing în minutul 28, când Dorinel Munteanu i-a tras mingea din față lui Armstrong care alerga să o repună rapid de la margine, ibericul a reacționat, ambii fiind sancționați cu cartonaș galben.

Pe final de repriză, tot sibienii au fost periculoși, după o acțiune a lui Politic, la care Neguț nu a ajuns pentru a împinge mingea în poartă. A fost 0-0 la pauză, după o repriză bună pentru FC Hermannstadt, fără nicio șansă de gol pentru ”câini”.

Căpitanul sibienilor, Stoica a ieșit la pauză, probabil acuzând probleme medicale, iar pe gazon a intrat Stancu.

Dinamo deschide scorul în minutul 47, minge aruncată în careu de Armstrong, Cîrjan preia superb la 10 metri și înscrie cu o execuție frumoasă.

Karamoko a fost aproape de desprindere în minutul 54, dar a lovit transversala. Imediat, Dorinel Munteanu schimbă și pe teren apar Chițu și Simba.

După ce a marcat două goluri la Sibiu în poarta fostei sale echipe, Opruț a punctat din nou și joi, în minutul 61 cu un șut de la 16 metri, după o respingere venită în urma unui corner.

FC Hermannstadt și-a pierdut aplombul din prima parte și a revenit la apatia obișnuită pe faza de atac.

Dinamo e periculoasă prin Stoinov. Jocul se stinge treptat, Dinamo fiind mulțumită de scor, în timp ce sibienii nu au forță să preseze poarta gazdelor. S-a terminat 2-0 și ambele echipe continuă drumul în Cupa României.

FC Hermannstadt a terminat pe locul 2 în grupă și va juca în sferturile de finală în deplasare, cu U Cluj, echipă care a câștigat Grupa C. În schimb, Dinamo are misiune mai facilă și va juca cu Metalul Buzău, echipă de eșalon secund.

FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă (Issah 76), Chorbadzhiyski, Stoica (Stancu 46), Ciubotaru – Jair, Zargari, Florescu – Neguț, Afalna (Chițu 55), Politic (Gjorgjievski 68). Antrenor: Dorinel Munteanu