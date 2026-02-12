grevă uriașă la lufthansa: afectează și cursele de la sibiu

Zborurile Lufthansa pe ruta Sibiu – München și retur, programate astăzi la orele 06:00 și 19:00, au fost anulate, în contextul grevei declanșate de piloții și însoțitorii de bord ai companiei germane.

Pasagerii care aveau bilete pe aceste curse sunt sfătuiți să verifice statusul rezervărilor și opțiunile de reprogramare oferite de companie.

Anulările de la Sibiu fac parte dintr-un val amplu de perturbări care afectează rețeaua Lufthansa, după ce sindicatul piloților VC și sindicatul însoțitorilor de bord UFO au intrat în grevă. Potrivit estimărilor, aproximativ 70.000 de pasageri sunt afectați de măsura care a dus la blocarea a sute de zboruri.

Potrivit Mediafax, Asociația Germană a Aeroporturilor a anunțat că peste 460 de curse au fost anulate joi, cele mai afectate fiind aeroporturile din Frankfurt și München, unde majoritatea zborurilor, inclusiv cele intercontinentale, nu au mai decolat.

Compania aeriană a transmis că încearcă să reprogrameze pasagerii pe alte zboruri operate de companiile din grup sau de parteneri și estimează că programul de zbor va reveni la normal începând de vineri.

Greva are loc într-un moment sensibil pentru Germania, coincizând cu debutul Festivalului Internațional de Film de la Berlin și cu pregătirile pentru Conferința de Securitate de la München, care începe vineri și reunește lideri politici și oficiali militari din întreaga lume.

În contextul grevei, Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de călătorie pentru Germania, recomandând pasagerilor să se informeze din timp cu privire la situația zborurilor.