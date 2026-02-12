intervenție de urgență la chirpăr: autoritățile distrug barajele castorilor după moartea celor doi copii

După tragedia care a zguduit comunitatea din Chirpăr, autoritățile de mediu au demarat verificări pe cursul de apă care traversează localitatea. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu, a transmis că vor distruge barajele castorilor.

Două vieți tinere au fost curmate recent într-o tragedie care a zguduit comunitatea din Chirpăr. O fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani au căzut într-un pârâu din apropierea locuinței lor și nu au mai reușit să iasă. (detalii aici)

Sursa: Facebook/Jenny Rasche

Sătenii doresc îndepărtarea castorilor, dar legea nu le permite, iar cei ce vor să recurgă la astfel de soluție, riscă ani grei de pușcărie.

Află mai multe- Revoltă în Chirpăr – sătenii cer dărâmarea barajelor castorilor după ce 2 copii au murit înecați: ”Trebuie desființate”

Control pe teren

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu, împreună cu reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Olt și ai Direcției Județene de Mediu Sibiu, au verificat zona și au constatat existența a trei baraje realizate de castori, care pot afecta securitatea și siguranța populației, precum și porțiuni unde cursul de apă este blocat de material vegetal și deșeuri, inclusiv plastic.

,,Se va interveni în regim de urgență”

Autoritățile anunță clar măsurile ce vor fi aplicate:

„Pentru securitatea și siguranța populației se va interveni în regim de urgență în vederea asigurării scurgerii libere a apelor în albie prin distrugerea barajelor realizate de castori, identificate și menționate în prezenta notă de constatare.

Decolmatarea cursului de apă în zonele în care este obturat de copaci căzuți și alte deșeuri, precum și igienizarea malurilor afectate de abandonarea deșeurilor.”

Deși castorul este specie protejată la nivel național, legislația permite intervenții rapide atunci când barajele pot produce inundații sau pot pune în pericol siguranța oamenilor. În acest caz, autoritățile au stabilit că este necesară distrugerea barajelor identificate și curățarea albiei pentru a restabili curgerea normală a apei.

Intervențiile urmează să fie realizate în regim de urgență, iar cursul de apă va fi decolmatat și igienizat pentru a reduce riscurile pentru comunitate.