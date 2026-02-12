ipj sibiu anunță o scădere majoră a infracțiunilor în școli, în ciuda cazurilor recente de violență

Cu toate că în ultima perioadă mai multe cazuri de violență și bullying au ieșit la iveală în școlile din Sibiu, Chestorul Tiberiu Ivancea remarcă o scădere de până la 40 la sută a numărului infracțiunilor comise în școli sau în zone adiacente.

În cadrul unei conferințe de presă în care Șeful IPJ Sibiu Tiberiu Ivancea a vorbit despre cazurile de violență și bullying în școli și de activitățiile de prevenție realizate de polițiștii sibieni pe parcursul anului trecut. „Se remarcă o scădere a numărului infracțiunilor comise în școli sau in zone adiacente cu peste 40 la sută”, a spus șeful IPJ Sibiu, Tiberiu Ivancea.

Însă, de la începutul anului, trei cazuri de violență au fost surprinse în școli. Două astfel de cazuri au avut loc la Școala Nr. 21 din Sibiu și unul la Școala Gimnazială „Stephan Ludwig Roth” din Moșna când un elev a fost sugrumat și tăiat cu cuțitul. (DETALII AICI)

Reamintim incidentul din luna ianuarie care a arătat că violența la Școala 21 nu este un caz izolat. Pe 9 ianuarie, o elevă de clasa a VII-a a fost bătută de două colege în toaleta școlii, sub privirile altor copii. Scenele au fost filmate de unii colegi, în timp ce alții priveau fără să intervină.

Peste 1.000 de activități educative ale Poliției, în școlile din Sibiu

Pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor în zona adiacentă și a unităților de învățământ preuniversitar, polițiștii au efectuat peste 2.200 de patrule în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar, au participat la peste 1.300 de activități educativ-preventive în unități școlare, abordând teme precum răspunderea penală a minorilor, bullying-ul, prevenirea faptelor de violență, a faptelor de impotriva patrimoniului, prevenirea consumului de droguri și a traficului de persoane, respectarea regulilor de circulație

În același timp, polițiștii structurilor rutiere din cadrul subunităților de poliție, precum și cele desemnate cu atribuții pe această linie, au verificat înainte de debutul anului școlar, documentele de legalitate privind autovehiculele destinate transporturilor de elevi, existența verificărilor stărilor tehnice de către aceasta, precum și semnalizarea rutieră din zona unităților de învățământ preuniversitar (indicatoare orizontale, verticale, precum și marcajele rutiere), sub aspectul existenței și al viabilității acesteia.

