la 3 ani de la dispariție, angelika maurer este căutată în continuare: ipj sibiu vine cu explicații

După mai bine de trei ani de la dispariția Angelikăi Maurer, studenta la Facultatea de Teologie din Sibiu este în continuare căutată de polițiști. Plecarea ei a fost învăluită în mister și nici până în ziua de astăzi nimeni nu a putut desluși ce s-a întâmplat.

Angelika Maurer este în continuare căutată de polițiștii sibieni. Chestorul Tiberiu Ivancea a declarat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că se fac constant căutări în bazele de date și nu numai.

„Ea figurează în continuare ca și persoană dispărută. Au mai fost efectuate căutări. O avem permanent în atenție, facem verificări în bazele de date atunci când găsim tot felul de cadavre cu identitate necunoscută. Până în momentul de față nu s-a confirmat că are alt statut decât acela de persoană dispărută”, a declarat Șeful Poliției Sibiu Tiberiu Ivancea.

Dispariția Angelikăi Maurer va rămâne un caz tulburător din istoria Sibiului. Tânăra, în vârstă de 24 de ani, studentă la Teologie, a plecat în 8 februarie 2023 de la căminul în care locuia fără să spună cuiva ce are de gând să facă. Nu a vorbit cu familia, dar nici cu prietenii. A luat cu ea cheile, telefonul mobil, portofelul și o țigară electronică. Toate obiectele personale aveau să fie găsite de anchetatori, câteva săptămâni mai târziu, în Pădurea Dumbrava.

Absența fetei le-a pus semne de întrebare mai întâi profesorilor de la facultate. Aceștia au luat legătura cu mama tinerei după o săptămâna în care nu au mai văzut-o la cursuri, lucru extrem de neobișnuit pentru ea, fiind o studentă conștiincioasă. Apoi, în 15 februarie 2023, unul dintre frații ei a luat legătura cu poliția, sesizând dispariția, și toată lumea a intrat în alertă.

