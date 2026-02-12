„la plăcinte pe lespede” revine în piață după târgul de crăciun. „lucrăm la o surpriză”/ foto

După perioada intensă a Târgului de Crăciun din Sibiu, brandul local „La plăcinte pe lespede” s-a întors acolo unde a început povestea sa: în Piața Cibin. Pentru Ionuț Bratima, fondatorul afacerii, revenirea nu este doar o schimbare de locație, ci o reîntoarcere „acasă”, în locul unde s-a construit, în timp, o comunitate fidelă de clienți.

Toată atenția revine acum la locația „La plăcinte pe lespede” din Piața Cibin. După perioada intensă a Târgului de Crăciun, unde plăcintele ca la mama acasă au fost printre preferatele vizitatorilor, acestea pot fi savurate în piață sau oriunde vă aflați, printr-o simplă comandă.

„Revenirea în piață a fost un pas firesc. Acolo am crescut ca afacere, acolo s-a format legătura noastră cu oamenii. După Târgul de Crăciun, foarte mulți clienți ne-au întrebat când ne întoarcem «acasă»”, spune Ionuț Bratima.

Pentru echipa „La plăcinte pe lespede”, piața nu este doar un spațiu de vânzare, ci locul unde interacțiunea directă cu oamenii face diferența. Clienții revin constant, iar relația creată în ani de zile a devenit unul dintre cele mai importante atuuri ale brandului.

Experiența Târgului de Crăciun: „Oamenii au venit să ne caute”

Participarea la Târgul de Crăciun din Sibiu a fost o etapă importantă. Ritmul intens și fluxul mare de vizitatori au adus nu doar provocări, ci și satisfacții. „Dincolo de aglomerație, cel mai mult ne-a bucurat revederea cu clienți vechi, oameni care au venit special să ne caute și ne-au spus că ne urmăresc de ani de zile. Pentru noi, asta valorează enorm. Le mulțumim tuturor celor care au trecut pe la noi, dar și organizatorilor Târgului de Crăciun pentru profesionalism și pentru modul în care au gestionat evenimentul”, a spus antreprenorul.

Prin revenirea în piață și prin planurile de dezvoltare, „La plăcinte pe lespede” își continuă povestea începută în Sibiu, cu același gust autentic și aceeași apropiere față de comunitate. „Le mulțumim pentru încredere și pentru faptul că revin mereu la noi. Tot ceea ce facem este construit în jurul ideii de muncă cinstită, rețete de familie și respect față de client”, transmite Ionuț.

Prețuri la fel ca anul trecut

Într-un context economic marcat de scumpiri, „La plăcinte pe lespede” a ales să păstreze aceleași prețuri ca anul trecut. Decizia nu a fost una ușoară, dar a fost luată cu gândul la clienți. „Știm presiunea pe costuri, dar relația construită cu oamenii este mai importantă decât ajustările de moment. Atâta timp cât putem susține calitatea ingredientelor și gramajul, preferăm să rămânem consecvenți”, explică Ionuț.

Rețetele de familie și prepararea pe lespede rămân elementele definitorii ale produselor, iar gustul autentic este cel care aduce clienții înapoi.

Brandul pregătește și un proiect nou pentru perioada următoare. „Lucrăm la o surpriză prin care ne dorim să fim și mai aproape de clienți. Este un proiect legat de mobilitate și de dorința noastră de a ajunge mai ușor la oameni, păstrând același standard de calitate”, dezvăluie antreprenorul.

Pe lângă prezența din piață, sibienii pot comanda plăcintele și pentru acasă sau pentru locul de muncă. Produsele sunt pregătite proaspăt, exact ca în piață, iar experiența rămâne aceeași.

