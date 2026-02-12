lovitură pe piața retail: patronii de la dedeman cumpără rețeaua de magazine carrefour pentru o sumă uriașă

Carrefour vrea să își vândă operațiunile din România către Paval Holding, firma din spatele magazinelor Dedeman.

Suma tranzacției este estimată la 823 milioane de euro. Anunțul oficial a fost făcut de către Carrefour, joi, 12 februarie, la Bursa Euronext din Paris.

Aceștia au anunțat că au intrat în negocieri exclusive cu Paval Holding pentru vânzarea tuturor activităților sale din România. Valoarea estimată a operațiunilor Carrefour România se ridică la 823 milioane de euro.

Reprezentanții companiei precizează că decizia face parte din analiza strategică demarată la începutul anului 2025, prin care grupul își reevaluează poziționarea pe anumite piețe.

„Această operațiune face parte din analiza strategică inițiată de Carrefour la începutul anului 2025. Paval Holding este vehiculul de investiții al familiei Paval, antreprenori români de top și proprietarii Dedeman, liderul național în domeniul bricolajului și una dintre cele mai mari povești de succes antreprenorial din țară”, se arată în comunicatul oficial transmis de grupul francez.

Carrefour România operează în prezent o rețea multi-format formată din 478 de magazine, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități discount.

În 2024, compania a generat vânzări brute, inclusiv TVA, de aproximativ 3,2 miliarde de euro, iar pentru 2025 este estimat un nivel similar. Operațiunile din România reprezintă aproximativ 3,5% din vânzările totale ale Grupului Carrefour.

