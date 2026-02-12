nemulțumire în școlile din sibiu: 400 de dascăli au rămas fără loc de muncă

Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sibiu a transmis, printr-un comunicat de presă, că adoptarea Legii nr.141/2025 reprezintă cel mai dificil moment pentru sistemul educațional din ultimii ani.

Potrivit sindicatului, deși scopul declarat al legii a fost reducerea deficitului bugetar, măsurile aplicate lovesc direct în învățământul preuniversitar. Creșterea normei didactice conduce, de fapt, la scăderea salariilor profesorilor, comasarea unităților școlare și majorarea efectivelor de elevi amenință calitatea actului educațional, iar aproximativ 400 de cadre didactice din județul Sibiu și-au pierdut deja locul de muncă. În plus, sindicatul atrage atenția asupra neplății deciziilor judecătorești câștigate și asupra restricționării dreptului la concediu neefectuat, aspecte care amplifică tensiunile în sistem.

Președintele sindicatului, prof. Stancu Gheorghe Leonard, subliniază că educația rămâne un pilon strategic al dezvoltării naționale și solicită guvernului să evite măsurile restrictive și să sprijine sistemul prin corecturi legislative și finanțări corespunzătoare.

Comunicatul de presă integral transmis de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Sibiu

“Adoptarea Legii nr.141/2025 a reprezentat pentru educație cel mai negru moment din ultimii ani. Chiar dacă intenția declarată a actului normativ a fost începerea unor măsuri de corectare a deficitului bugetar exagerat, care punea în pericol ratingul de țară al României, singurul domeniu ocupațional care suportă austeritatea și privațiunile este doar învățământul preuniversitar.

Creșterea normei didactice, de fapt o scădere mascată a salariului, are fără îndoială un impact negativ asupra calității actului educațional și asupra echilibrului profesional al profesorului. O altă măsură, comasarea unităților școlare, va duce la creșterea abandonului școlar și chiar la dificultăți logistice greu de depășit, mai ales în mediul rural. Creșterea efectivelor de elevi la clasă are un impact direct, prin scăderea numărului de clase, implicit și a numărului de norme didactice, fapt ce a dus la pierderea locului de muncă pentru aproximativ 400 de cadre didactice calificate doar la nivelul județului Sibiu.

Calculul pur contabilicesc de a economisi bani la bugetul de stat, prin modificarea tarifului referitor la plata cu ora, pune cadrele didactice într-o situație inedită: aceștia sunt plătiți cu un anumit cuantum pentru ora din norma didactică și, paradoxal, același cadru didactic, predând aceeași materie, este plătit la un cuantum redus cu aproximativ 60% pentru orele peste normă. Un alt motiv de tensiune și nemulțumire îl reprezintă neplata, de mai bine de doi ani, a hotărârilor judecătorești câștigate de sindicat, în condițiile în care și așa plata lor este distribuită pe un interval de 5 ani. Mai adăugăm că șirul de ordonanțe și alte acte normative se referă, printre altele, inclusiv la neplata concediului neefectuat, limitându-ne posibilitatea de a recupera un drept constituțional, apelând la instanță.

Toate aceste decizii care parazitează sistemul de învățământ preuniversitar pot fi eradicate prin inițiativa legislativă cetățenească publicată în monitorul oficial nr.84 din data de 3 februarie 2026 sub numeleLEGE pentru modificarea şi completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, şi a Legii învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru modificarea altor acte normative”, pe care cu tărie vă invităm să o susțineți prin semnarea listelor distribuite în unitățile școlare.

“Ne declarăm ferm hotărârea de a susține orice demers legal al altor categorii ocupaționale afectate, pentru a șterge efectele Legii nr.141/2025. În condițiile în care reprezentanți de seamă ai puterii executive aleg să nu respecte legea, și aici mă refer la faptul că ministerul educației și cercetării nu are nici până în prezent desemnat un ministru titular, deși termenul legal de 45 de zile a fost depășit, mă întreb justificat dacă actualul guvern mai merită încredere din partea angajaților din învățământul preuniversitar. Nimeni nu trebuie să uite în nici o clipă că educația reprezintă un pilon strategic al dezvoltării naționale.

Guvernul să nu îndrăznească să se mai atingă cu vreo măsură restrictivă de sistemul educațional, ci dimpotrivă, să-l susțină prin corectări și finanțări corespunzătoare.” declară președinte al S.I.P. Sibiu prof. Stancu Gheorghe Leonard.