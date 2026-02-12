ordin de protecție încălcat la sibiu: bărbat prins în flagrant în casa fostei partenere

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii sibieni, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ SIBIU, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 11 februarie, în jurul orei 07:40. Atunci, o femeie speriată a apelat numărul unic de urgență 112 și a sesizat faptul că fostul ei partener, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecție, ar fi pătruns în locuința sa din municipiul Sibiu.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Sibiu. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că cele sesizate se confirmă, bărbatul fiind identificat în interiorul locuinței.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.