peste 600 de mașini verificate de rar sibiu în 2025, aveau probleme tehnice sau acte neconforme / foto

Inspectorii RAR au verificat, în 2025, în județul Sibiu, 2.457 de vehicule, dintre care 686 prezentau diverse neconformități tehnice sau probleme legate de acte.

Sutele de mașini verificate prezentau diferite probleme tehnice care puneau siguranța rutieră în pericol. Mai multe, au fost găsite și neconformități cu privire la actele de înmatriculare. În 41 de cazuri s-au constatat deficiențe privind norma de poluare. De asemenea, 42 de autovehicule circulau cu ITP fals, expirat sau anulat.

În urma verificărilor mixte RAR–Poliția Rutieră, în județul Sibiu au fost aplicate 809 amenzi și au fost retrase 388 de certificate de înmatriculare.

Controale și la nivel național

La nivel național, anul trecut, inspectorii RAR au verificat 92.219 vehicule și au constatat că 38,5% aveau deficiențe tehnice majore sau periculoase. Cele mai frecvente probleme au fost la instalația electrică de iluminare-semnalizare (24,11%), emisiile poluante (20,46%), punți, jante, anvelope și suspensie (10,32%), vizibilitate (10,15%) și șasiu (9,22%). Sistemul de frânare prezenta deficiențe la 4,21% dintre vehicule, iar direcția în 1,4% din cazuri.

În total, controalele RAR–Poliția Rutieră au dus la aplicarea a 26.531 de sancțiuni, retragerea a 22.027 de certificate de înmatriculare, imobilizarea a 364 de vehicule și anularea a 188 de ITP-uri. Inspectorii au identificat și 4.697 de vehicule cu pericol iminent de accident.

Autoritățile atrag atenția că aceste cifre nu reflectă starea generală a parcului auto, deoarece verificările vizează în special vehiculele susceptibile de a avea defecțiuni.