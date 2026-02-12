povestea mon délice: noua cofetărie de familie din sibiu se deschide cu degustări pe 17 februarie, în ștrand, pe strada vasile cârlova

Sibiul devine, începând cu 17 februarie 2026, gazda unei noi destinații pentru iubitorii de dulciuri: Cofetăria Mon Délice, situată pe strada Vasile Cârlova nr. 21.

Evenimentul va avea loc între ora 8:00 și 20:00, iar sibienii sunt invitați să deguste delicii pe tot parcursul zilei. Cofetarul-șef va fi prezent pentru a întâmpina vizitatorii și a le împărtăși din pasiunea pentru prăjituri.

,,De mică o priveam pe mama cum gătea”

Cofetăria a fost preluată recent de un nou patron, devenind astfel o afacere de familie. Pasiunea pentru dulciuri îi aparține Siminei Balteș, în vârstă de 26 de ani, și lui Alexandru Jugărean.

„Încă de când eram mică, stăteam lângă mama mea și o priveam cum gătea. Visul meu a fost mereu să am propria cofetărie și iată că visul prinde acum formă”, povestește Simina cu zâmbetul pe buze. spune Simina

,,E mai mult decât un hobby, e un obiectiv de suflet”

Alături de ea se află Jugărean Alexandru, cel care completează această poveste de familie și pasiune.

„De profesie sunt asistent medical, un domeniu în care lucrez cu responsabilitate și dedicare. Însă, dincolo de cariera mea, am avut mereu un vis care m-a însoțit încă din copilărie: să deschid propria cofetărie. Pasiunea pentru deserturi a fost mereu foarte puternică, iar în timp a devenit mai mult decât un hobby – a devenit un obiectiv de suflet.

Mon Délice Sibiu s-a născut din această dorință de a transforma pasiunea în realitate. Cofetăria reprezintă echilibrul meu, partea creativă care completează munca din domeniul medical. Fiecare prăjitură este făcută cu aceeași grijă, atenție și implicare pe care le ofer și în profesia mea”, mărturisește Jugărean Alexandru.

Vedetele meniului

Decorul cofetariei va fi festiv, cu baloane colorate, iar atmosfera promite să fie caldă și primitoare. „Ne dorim ca fiecare client să simtă bucuria și pasiunea cu care am făcut fiecare prăjitură”, adaugă Alexandru.

Vedetele meniului sunt deja așteptate cu nerăbdare: ciocolata Dubai, croissantul cu fistic și zmeură și prăjiturile virale în formă de fructe. În același timp, iubitorii de tradițional se vor bucura de prăjituri clasice, torturi, cozonaci și ciocolivă.

Fiecare prăjitură este făcută cu drag și atenție la detalii

Produsele sunt realizate cu ingrediente de înaltă calitate, iar cofetăria folosește aparatură de ultimă generație. „Fiecare prăjitură este făcută cu drag și atenție la detalii. Vrem să simțiți gustul copilăriei în fiecare mușcătură”, spune Simina.

În ziua deschiderii, dulciurile vor fi disponibile și la vânzare, la prețuri accesibile tuturor sibienilor. Ciocolata Dubai va fi oferită la un preț special de 10 lei, mult sub prețul obișnuit de 30–50 de lei practicat în alte locații.

Familia, originară din Avrig, este entuziasmată să împărtășească cu sibienii bucuria și pasiunea pentru deserturi. „Abia așteptăm să vedem zâmbetele sibienilor când gustă prăjiturile noastre. Aceasta este cea mai mare satisfacție pentru noi”, încheie Simina.

Mon Délice promite să devină un loc preferat pentru toți cei care iubesc dulciurile rafinate și atmosfera primitoare de cofetărie de familie. Sibienii sunt așteptați să sărbătorească împreună această nouă aventură dulce, începând cu 17 februarie!

Pentru comenzi, sibienii pot apela la numărul de telefon 0756 225 720.