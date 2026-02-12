prima performanță pentru măgura în liga secundă: cisnădia aspiră sus

Măgura Cisnădie a terminat cu o victorie clară în Seria C a Diviziei A, 36-30 cu CNOPT Bistrița și va continua competiția în play-off.
În ultimul meci din faza grupelor, Măgura s-a impus joi fără emoții la Cisnădie, 36-30 cu CNOPT Bistrița. Echipa pregătită de Alexandru Weber rezolvase soarta punctelor încă din prima repriză, la capătul căreia conducea cu 20-13.
Principalale marcatoare ale Măgurii au fost Bujor 11, Tâmplaru 6, Macovei 4, Poplăcean 4 și Postolache 4.
Măgura va termina grupa pe locul 2 sau 3, în funcție de rezultatul meciului Gloria Bistrița 2 – CSU Cluj, dar este oricum calificată în play-off. Echipă ”satelit” a unei formații de primă ligă, Gloria 2 nu are dreptul de a merge mai departe, iar dacă va termina în primele 3 locuri, clasamentul este refăcut fără rezultatele acesteia.
Sibiencele vor intra în play-off cu cele 3 puncte acumulate în meciurile cu CSM Tg. Mureș și CSU Cluj și vor juca tur-retur cu celelalalte echipe ajunse în această fază din celelalte serii.
Play-off-ul Diviziei A va începe pe 22 februarie și se va încheia pe 24 mai. Primele două clasate merg direct în Liga Națională, iar locurile 3 și 4 dau baraje și ultimele clasate din primul eșalon.
