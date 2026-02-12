raluca turcan: „dreptul la o a doua opinie medicală va fi decontat integral de stat"

Deputatul de Sibiu Raluca Turcan a postat un nou mesaj cu privire la dreptul pacienților la a doua opinie medicală, lege pe care a și votat-o cu încredere.

Legea a fost inițiată de colegii liberali Nicoleta Pauliuc, Ovidiu Cimpean și Geanina Pistru, prin care dreptul la a doua opinie medicală devine gratuit pentru toți asigurații, oferind astfel pacienților acces egal la consultanță specializată.

În mesaj, deputatul subliniază și partea umană a acestei măsuri: știe ce înseamnă teama atunci când cineva primește un diagnostic grav și consideră firească dorința de a verifica informația medicală.

Mesajul integral al deputatei de Sibiu, Raluca Turcan

“Dreptul pacienților la a doua opinie nu va mai fi un privilegiu doar pentru cei care își permit să plătească la un spital privat. Am votat cu toată încrederea legea inițiată de colegii liberali Nicoleta Pauliuc, Ovidiu Cimpean și Geanina Pistru, prin care acest drept devine gratuit pentru toți asigurații.

Știu ce înseamnă teama care apare atunci când cineva primește un diagnostic grav. Neîncrederea și dorința de a verifica informația medicală sunt reacții firești. Nimeni nu trebuie să poarte singur povara incertitudinii doar pentru că nu are bani de clinici private.

Această lege aduce schimbări pentru fiecare pacient și oferă:

• Dreptul la o a doua opinie medicală decontată integral de stat.

• Specialistul analizează dosarul medical și poate cere investigații noi.

• Medicul va putea programa pacientul direct la următoarea consultație fără liste de așteptare.

• Pacientul va primi confirmarea diagnosticului fără să plătească sute de lei din buzunar.

Votul dat în Parlament este despre liniștea pacienților. Pentru asigurarea accesului la cei mai buni specialiști atunci când viața ne pune la încercare.” se arată în mesajul deputatului Raluca Turcan