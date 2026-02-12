Pentru bărbații care se confruntă cu disconfortul cauzat de prostata mărită, soluțiile medicale de ultimă generație nu mai implică neapărat deplasări lungi către București sau Cluj-Napoca. Clinica Dr. Covaciu din Alba Iulia aduce tehnologia viitorului mai aproape de comunitatea din Sibiu, oferind tratamente minim invazive care redau calitatea vieții într-un timp record.

Alba Iulia, noul pol al urologiei moderne în Transilvania

Deși Sibiul este un centru medical puternic, există momente când inovația de nișă se află „peste deal”. Clinica Dr. Covaciu a devenit recent al doilea centru din Transilvania și unul dintre puținele din România unde este disponibilă Terapia REZUM.

Pentru pacienții din Sibiu, acest lucru înseamnă acces la standarde europene de tratament la doar o oră de mers cu mașina, evitând aglomerația marilor metropole.

Ce este terapia REZUM și de ce schimbă regulile jocului

Terapia REZUM reprezintă o alternativă modernă la chirurgia clasică pentru hiperplazia benignă de prostată (HBP). Aceasta utilizează energia termică a vaporilor de apă pentru a reduce volumul prostatei.

Procedura este rapidă și extrem de precisă: prin intermediul unui ac introdus transuretral, vaporii sunt dispersați în țesutul prostatic, determinând moartea celulelor și micșorarea glandei în săptămânile următoare.

Avantajele care fac diferența pentru pacient:

Fără incizii: Nu există tăieturi externe, procedura fiind realizată prin uretră;

Nu există tăieturi externe, procedura fiind realizată prin uretră; „Operația de o zi”: Pacienții sunt externați în aceeași zi, putând să se întoarcă rapid la confortul de acasă;

Pacienții sunt externați în aceeași zi, putând să se întoarcă rapid la confortul de acasă; Recuperare accelerată: Majoritatea pacienților își reiau activitățile cotidiene în doar câteva zile;

Majoritatea pacienților își reiau activitățile cotidiene în doar câteva zile; Procedură minim invazivă: Reduce riscul de complicații comparativ cu intervențiile chirurgicale tradiționale;

Reduce riscul de complicații comparativ cu intervențiile chirurgicale tradiționale; Siguranță și funcționalitate: Un beneficiu major este prezervarea funcției sexuale (impact minim asupra funcției erectile și ejaculării), un aspect esențial pentru calitatea vieții bărbatului modern.

Rezultate vizibile și îngrijire empatică

Îmbunătățirea simptomelor urinare începe să fie resimțită semnificativ în interval de 2 până la 6 săptămâni de la intervenție, efectul terapeutic complet fiind atins la aproximativ 3 luni.

La Clinica Dr. Covaciu, actul medical este coordonat de Dr. Alina Covaciu, medic primar urolog. Echipa medicală, cu vastă experiență în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor urologice, pune preț pe un parteneriat real cu pacientul, bazat pe:

Consult detaliat și explicații clare, astfel încât pacientul să fie implicat direct în decizia medicală; Abordare centrată pe om, oferind un mediu confidențial, cald și respectuos în fiecare etapă a tratamentului; Intervenții minim traumatizante, ghidate de ultimele protocoale clinice internaționale.

O invitație la sănătate pentru sibieni

Fie că locuiți în Sibiu sau în localitățile limitrofe, Clinica Dr. Covaciu vă oferă expertiza de care aveți nevoie, fără stresul unei călătorii epuizante. Performanța medicală este acum la o aruncătură de băț, într-o locație modernă dedicată siguranței și confortului dumneavoastră.

Contact și programări: