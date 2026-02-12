scandal la dezbaterea privind noul spital județean sibiu. deputatul psd, bogdan trif, s-a ridicat de la masa discuțiilor / video

Dezbaterea privind parcursul proiectului noului spital județean din Sibiu nu a fost una lipsită de acuzații. Politicienii și-au aruncat săgeți, iar deputatul PSD, Bogdan Trif, s-a ridicat de la masa discuțiilor după ce a fost acuzat de vicepreședintele Consiliului Județean, Vlad Vasiu, că spune minciuni.

Daniela Cîmpean (președinta CJ Sibiu), Raluca Turcan (deputat PNL), Bogdan Trif (deputat PSD), Adrian Echert (deputat USR), Constantin Șovăiala (lider Forța Dreptei Sibiu), Vlad Vasiu și Paul Kuttesch, ambii vicepreședinți ai Consiliului Județean, sunt politicienii care au participat la discuțiile privind parcursul noului spital județean. După ce Daniela Cîmpean a prezentat ce a făcut instituția pe care o conduce pentru implementarea acestui proiect, arătând că în prezent ar mai exista 3 variante de finanțare, printre care un parteneriat public-privat, au luat cuvântul și ceilalți oameni politici prezenți.

Deputat PSD: „Dacă CJ își făcea treaba, acum aveam spitalul”

În cadrul discuțiilor au fost lansate și o serie de acuzații. De pildă, Bogdan Trif, deputat PSD, a precizat că, dacă Consiliul Județean și-ar fi făcut treaba, noul spital județean ar fi fost ridicat deja. El a mai adăugat că s-au făcut multe greșeli, iar ele trebuie asumate.

„Susținem acest proiect, dar e bine să ne aducem aminte de ce s-a ajuns în această situație. Dacă Consiliul Județean își făcea treaba 100%, acum aveam spitalul, nu era doar virtual. S-au făcut greșeli și trebuie asumate de cei care aveau pixul în mână”, a spus Trif, dând exemplul spitalului din Bistrița-Năsăud. „Unii au putut să facă lucruri bune, alții ne aduc doar documentații”, a spus acesta.

Trif a spus că „se încearcă denaturarea adevărului”, prin punerea întregii vine pe umerii PSD. „Noi atunci am venit cu alternativa să nu fie spitalul în zona industrială, ci pe Calea Poplăcii, ideea fiind a fostului primar Klaus Iohannis. (…) Era o idee foarte bună, pentru că în zona de Vest, unde vrei să extinzi zona industrială, nu vrei să faci un spital ca să nu mai poți apoi să extinzi zona industrială. În actualul spital se mai puteau face încă 4 turnuri sau un bloc întreg între Polisano și Policlinica veche, unde te puteai încadra într-o sumă de 100 de milioane de euro. Nici această opțiune nu a fost agreată. Acum dăm din colț în colț și sunt slabe șansele la ora actuală, pentru că am văzut cum e deficitul. O să fie mai greu să luăm bani de la bugetul statului ca să finanțăm spitalul. Nu e imposibil, o să încercăm să găsim soluții. Dar dacă continuăm că PSD e de vină… Noi având o documentație care riscă să devină maculatură, pentru care s-a plătit o mulțime de bani”, a spus Bogdan Trif.

Bogdan Trif s-a ridicat de la masă: „Continuați așa și o să avem doar date”

Cât despre posibilitatea finanțării spitalului printr-un parteneriat public-privat, Trif a spus că deja a primit mesaje de la sibieni îngrijorați. „Ați introdus panica în rândul sibienilor când ați spus de parteneriatul public-privat. Deja am foarte multe mesaje pe telefon de la oameni care întreabă ce vreți să faceți, să privatizați spitalul. Lumea deja își pune întrebări”.

El a fost întrerupt de vicepreședintele Vlad Vasiu, care i-a cerut să arate mesajele de la sibieni. „Vă arăt și mesajele, dacă asta e problema”, a spus Trif, după care s-a ridicat de la masa discuțiilor. „Continuați în ritmul acesta și o să avem doar date”, a adăugat deputatul PSD.

Discuțiile pe marginea subiectului nu s-au încheiat, Bogdan Trif continuând să vorbească la microfon din sală.