șeful ipj sibiu nu are planuri de pensionare. tiberiu ivancea: “nu mă gândesc la asta”

Șeful Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Sibiu nu are gânduri de pensionare, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă.

În cadrul conferinței de presă în care a prezentat bilanțul de activitate al IPJ Sibiu, chestorul Tiberiu Ivancea a fost întrebat dacă ia în calcul pensionarea, precizând că nu se gândește să facă acest pas în viitorul apropiat.

Cu toate că îndeplinește condițiile cerute de lege pentru pensionare, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, Tiberiu Ivancea, a mărturisit că nu are astfel de planuri. „În momentul de față nu mă gândesc la pensionare” a spus, într-o conferință de presă, șeful IPJ Sibiu.

Ivancea se află la conducerea IPJ Sibiu din anul 2010. Acesta a intrat în Poliție în vara anului 1997.

În prezent, Inspectoratul de Poliție are un procent de ocupare a funcțiilor de 75,12%. Anul trecut, în inspectorat s-au angajat 103 persoane, iar 45 au plecat.