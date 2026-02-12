șeful ipj sibiu, surprins după arestarea concubinei lui kreiner: „a fost o surpriză pentru noi”

Șeful Poliției, Tiberiu Ivancea, a vorbit despre implicarea Adrianei Viliginschi în cele două cazuri de omor, subliniind că pentru polițiști ultima evoluție a anchetei a fost „o surpriză”.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful Poliției, Tiberiu Ivancea a vorbit despre arestarea Adrianei Viliginschi, fosta iubită a lui Adrian Keiner, implicată în cazul recent în care o femeie și-ar fi omorât mama pentru moștenire. „E adevărat că a fost o oarecare surpriză și pentru noi această ultimă speță, pe care colegii mei au soluționat-o cu succes. Ce vreau să vă spun este că anul trecut, în special în a doua parte a anului, a fost o creștere a numărului faptelor de mare violență. În luna decembrie am înregistrat destul de multe tentative de omor care, din fericire, au fost soluționate cu succes de colegii mei, pe care îi felicit public pentru rezultatele obținute. Nu am avut nicio faptă de mare violență care să rămână cu autor necunoscut”, a declarat Ivancea.

Întrebat de jurnaliști dacă Adriana Viliginschi a avut calitatea de suspect în cazul omorului lui Adrian Kreiner, chestorul a răspuns scurt: „Din câte știu eu, nu”.

Citește și: Crimă cu sânge rece la Sibiu: femeie acuzată că și-a omorât mama pentru moștenire, cu ajutorul unei asistente medicale

Reamintim că, potrivit procurorilor sibieni, Viliginschi i-ar fi oferit preitenei sale „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”.

Citește și: Și-a omorât mama pentru avere. Cine sunt făptașele

Anchetatorii susțin că ea ar fi sfătuit-o inclusiv în privința sedativelor care urmau să fie administrate victimei pentru a o aduce în stare de comă. De asemenea, fosta concubină a lui Kreiner i-ar fi oferit suport moral.

VEZI AICI IMAGINI ȘI FOTO DE LA PERCHEZIȚII

Femeia, în vârstă de 40 de ani, a fost arestată pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. (DETALII AICI)