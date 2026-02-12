sibian reținut după ce a furat din carrefour: produsul costa peste 2500 de lei

Un sibian în vârstă de 23 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat un produs în valoare de peste 2.700 de lei dintr-un magazin situat în localitatea Șelimbăr.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, ieri, 11 februarie, tânărul ar fi sustras o consolă de jocuri din Carrefour, magazin situat în centrul comercial Shopping City. Acesta ar fi dezactivat sistemul antifurt pentru a putea părăsi unitatea comercială fără a fi depistat. Prețul unei astfel de console se ridică la peste 2500 de lei.
În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.
