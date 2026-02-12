sibienii invitați să cumpere produse tradiționale și legume direct de la producători, la piața volantă din curtea consiliului județean

Vineri, între orele 09:00 și 13:00, curtea Consiliului Județean Sibiu se transformă într-un colț plin de produse tradiționale locale.
Pe strada General Magheru nr. 14, sibienii sunt invitați să descopere gustul autentic al produselor aduse direct de producători.
De la legume și fructe proaspete, la brânzeturi și preparate tradiționale, oferta promite să încânte întreaga familie. Atmosfera prietenoasă și proximitatea față de centrul orașului fac din această piață un loc perfect pentru cumpărături de calitate, aproape de casă.
