șoferii ar putea rămâne fără permis până la decizia definitivă a instanței

Consiliul Superior al Magistraturii propune o schimbare importantă în legislația rutieră: șoferii care își contestă suspendarea permisului de conducere să nu mai poată conduce până la pronunțarea unei decizii definitive în instanță.

Inițiativa are ca scop reducerea numărului mare de procese civile legate de amenzi și permise rutiere. Reprezentanții CSM susțin că măsura ar putea descuraja contestațiile depuse doar pentru a câștiga timp.

„Prin această propunere, i-am descuraja pe șoferii care depun astfel de acțiuni în instanță doar pentru a-și recupera permisul, chiar dacă ulterior se dovedește că acesta a fost reținut pe bună dreptate”, explică magistrații.

Potrivit Libertatea, propunerea a fost transmisă Ministerului Justiției ca parte a unui pachet mai larg de măsuri pentru degrevarea instanțelor. Totuși, polițiștii avertizează că schimbarea ar putea genera și mai multe procese, complicând situația în loc să o simplifice.

Posibile consecințe nedrepte pentru șoferi

Criticii măsurii atrag atenția că șoferii care își dovedesc nevinovăția în instanță ar putea fi afectați grav, fiind nevoiți să aștepte chiar și doi ani pentru a-și recupera permisul. În acest timp, persoanele care depind de permis pentru activitatea profesională ar putea suferi pierderi importante. În plus, acestea ar trebui să inițieze acțiuni separate pentru a obține despăgubiri de la stat.

Cum funcționează suspendarea permisului în prezent

În prezent, depunerea unei plângeri contravenționale suspendă automat executarea sancțiunii principale, respectiv amenda. Dar și a celor complementare, respectiv suspendarea permisului. Pentru a conduce efectiv în această perioadă, șoferul trebuie să obțină de la judecătorie un certificat de grefă și să îl prezinte la Poliție, care îi restituie permisul.

Contravențiile care atrag suspendarea permisului în 2026

30 zile: acumularea a 15 puncte de penalizare, nerespectarea semnalelor polițistului, depășiri, trecerea pe roșu fără accident, folosirea telefonului concomitent cu încălcarea altor reguli.

60 zile: producerea unui accident cu pagube materiale ca urmare a încălcării regulilor de prioritate, trecerii pe roșu, circulației pe contrasens etc.

90 zile: conducerea sub influența alcoolului (până la 0,40 mg/l), defecțiuni grave la frâne sau direcție, depășirea vitezei cu peste 50 km/h.

120 zile: depășirea vitezei cu peste 70 km/h, întoarcerea pe autostradă, circulația pe contrasens pe autostradă, nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată.

Alte situații speciale includ retragerea permisului pentru motive medicale sau cumulul de suspendări, cu un nou prag de 180 de zile.

Context european

Uniunea Europeană discută reguli mai stricte pentru șoferii peste 70 de ani, inclusiv teste teoretice, practice și controale medicale periodice. Propunerile stârnesc deja controverse între statele membre.