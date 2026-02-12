Chestorul Tiberiu Ivancea a prezentat joi bilanțul de activitate al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, ocazie cu care a vorbit atât despre măsurile de combatere a infracționalității în școli, cât și despre activitatea structurilor specializate, inclusiv cea a Biroului pentru Protecția Animalelor.

Potrivit datelor prezentate, în anul 2025, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat peste 320 de acțiuni și controale, în urma cărora au fost aplicate 289 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 96.000 de lei.

De asemenea, polițiștii au intervenit la 52 de evenimente sesizate prin SNUAU 112 și au soluționat alte 369 de sesizări primite direct de la cetățeni.

În perioada analizată, medicii veterinari din cadrul structurii au examinat clinic 325 de animale, au emis cinci ordine de plasare în adăpost și au încredințat cu titlu gratuit șase câini aflați în stare de pericol.

La nivelul structurii au fost înregistrate 19 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, precum și patru infracțiuni la O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul câinilor periculoși.

Conducerea IPJ Sibiu a subliniat că activitatea de prevenire și combatere a faptelor împotriva animalelor rămâne o prioritate, alături de siguranța în unitățile de învățământ și de reducerea infracționalității la nivel județean.