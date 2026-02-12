Chestorul Tiberiu Ivancea a prezentat joi bilanțul de activitate al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, ocazie cu care a vorbit atât despre măsurile de combatere a infracționalității în școli, cât și despre activitatea structurilor specializate, inclusiv cea a Biroului pentru Protecția Animalelor.
Potrivit datelor prezentate, în anul 2025, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat peste 320 de acțiuni și controale, în urma cărora au fost aplicate 289 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 96.000 de lei.
De asemenea, polițiștii au intervenit la 52 de evenimente sesizate prin SNUAU 112 și au soluționat alte 369 de sesizări primite direct de la cetățeni.
Citește și: Localnicii dintr-un sat din județul Sibiu, terorizați de câinii unui vecin: „Au atacat un copil de 2 ani” / foto
În perioada analizată, medicii veterinari din cadrul structurii au examinat clinic 325 de animale, au emis cinci ordine de plasare în adăpost și au încredințat cu titlu gratuit șase câini aflați în stare de pericol.
La nivelul structurii au fost înregistrate 19 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, precum și patru infracțiuni la O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul câinilor periculoși.
Conducerea IPJ Sibiu a subliniat că activitatea de prevenire și combatere a faptelor împotriva animalelor rămâne o prioritate, alături de siguranța în unitățile de învățământ și de reducerea infracționalității la nivel județean.
Ultima oră
- Ce a ieșit din dezbaterea despre noul spital al Sibiului. Turcan: „Mizerii, minciuni, manipulări, lături”. Trif: „S-a renunțat la bani dintr-o frustrare” / video acum 57 de minute
- Duel între doi foști rapidiști, la FC Hermannstadt – CFR Cluj: ”Sper ca Pancu să își uite mânușile norocoase, acasă” acum 2 ore
- Weekend plin la Sibiu: expoziție de găini, petreceri de Valentine’s, spectacole și meci tare pe Municipal acum 2 ore
- Sute de sesizări și dosare penale pentru abuzuri asupra animalelor, în Sibiu în 2025 acum 2 ore
- IPJ Sibiu anunță o scădere majoră a infracțiunilor în școli, în ciuda cazurilor recente de violență acum 2 ore