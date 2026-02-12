weekend plin la sibiu: expoziție de găini, petreceri de valentine’s, spectacole și meci tare pe municipal

Weekendul acesta se anunță unul diversificat la Sibiu, cu evenimente pentru toate vârstele și preferințele. De la expoziții care îi încântă pe cei mici, până la petreceri tematice, drumeții montane și spectacole de neratat la Teatrul „Gong”, sibienii au de unde alege.

Un weekend animat se anunță la Sibiu. Printre evenimentele atractive se află expoziția de gîini, aflată la cea de-a 29-a ediție. Evenimentul este o atracție specială pentru copii, care pot admira numeroase rase de găini și alte animale mici.

Programul de vizitare este următorul: vineri între orele 14:00 și 18:00, sâmbătă între 9:00 și 18:00, iar duminică între 9:00 și 13:00.

Biletul costă 10 lei pentru adulți, iar copiii beneficiază de gratuitate.

Filme în premieră la CineGold

CineGold Sibiu aduce în acest weekend filme în premieră și avanpremieră, oferind cinefililor ocazia de a vedea cele mai noi producții pe marile ecrane. „La Răscruce de Vânturi”, „În pielea mea”, „Autostrada Crimei”, „Băieți de oraș”, „Ultima rețetă”, „Efectul Pufi”, sunt printre cele mai noi filme care pot fi vizionate în acest weekend la Cinegold.

Petreceri și stand-up comedy la Ramada

Sâmbătă, 14 februarie, Hotelul Ramada găzduiește Retro Remix Party – Valentine’s Edition, o petrecere dedicată celor care vor să retrăiască atmosfera marilor hituri din trecut. Biletele pot fi achiziționate online.

Duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, tot la Ramada, are loc spectacolul de stand-up comedy „Scos din minți”, cu Frînculescu, Mălăele, Mincu și Birtaș, promițând o seară plină de umor.

Drumeții pentru iubitorii de natură

Sâmbătă, 14 februarie, au loc două drumeții cu nivel mediu de dificultate. Mihai Proca propune o tură în aria protejată Frumoasa, cu surprize culinare pentru participanți, iar Radu Zaharie organizează o drumeție în Munții Cindrel. Ambele variante sunt potrivite pentru cei care vor să petreacă ziua în aer liber.

Fotbal pe Stadionul Municipal

FC Hermannstadt întâlnește CFR Cluj joacă luni, 16 februarie, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Biletele pot fi achiziționate aici.

Spectacole la Teatrul „Gong”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” aduce în atenția publicului, în următoarele două săptămâni, spectacole recente din repertoriu. „Poți și tu? Pot și eu” se joacă sâmbătă, 14 februarie, la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 15 februarie, de la ora 11:00. Spectacolul „Basmul cămilelor” este programat sâmbătă, 21 februarie, la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 22 februarie, de la ora 11:00. Ambele producții sunt prezentate și în matineu, în timpul săptămânii, pentru grupuri organizate din grădinițe și școli.

Atelier creativ la Muzeul Brukenthal

Copiii sunt invitați la un atelier special organizat la Muzeul Brukenthal, sâmbătă, 14 februarie. Activitatea începe cu o vizită ghidată prin Palatul Brukenthal, unde participanții descoperă personaje și detalii inedite din tablouri, iar apoi continuă cu realizarea unor măști de carnaval colorate. Atelierul se desfășoară între orele 10:30–12:30 sau 13:30–15:30, este destinat copiilor cu vârste între 7 și 14 ani, în grupuri de maximum 12 participanți, iar costul este de 80 de lei, preț care include biletul de intrare în muzeu, materialele necesare și gustări.

Tot în weekend are loc și un eveniment dedicat pasionaților de vin, în sala Atlass de la Hotelul Ramada. Accesul se face pe bază de bilet.

De asemenea puteți să mergeți să schiați, Păltiniș Arena, având pârtiile funcționale, în condiții optime.