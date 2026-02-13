adriana viliginschi, adusă în vila unde a fost omorât kreiner: anchetatorii au ridicat noi probe / video

Anchetatorii au revenit vineri în vila de pe strada Moldoveanu din Sibiu unde a fost ucis omul de afaceri Adrian Kreiner. Ei au adus-o și pe Adriana Viliginschi, fosta lui concubină. Aceștia au căutat noi probe, după ce femeia a fost arestată fiind complice în dosarul crimei pentru avere.

În urmă cu o săptămână, casa omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023, a fost verificată de oamenii legii. S-au efectuat o serie de percheziții, iar fosta concubină a acestuia, Adriana Viliginschi, a fost dusă la audieri. Femeia a fost atunci reținută pentru 24 de ore, iar apoi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor în dosarul „crima pentru avere”. Ea și-a ajutat prietena să își omoare mama.

Anchetatorii s-au întors vineri în casa lui Kreiner și au adus-o cu ei și pe Viliginschi. Ea nu a oferit nicio declarație. După ce au ridicat mai multe probe din vilă, au dus-o înapoi în arest pe femeie.

Vă reamintim că femeia care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea ei a avut două ajutoare. Una dintre ele este asistenta din Cisnădie, iar cealaltă este Adriana Viliginschi. Anchetatorii au transmis că aceasta din urmă a îndrumat-o pe fiica ucigașă, i-a oferit sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului. (DETALII AICI)









