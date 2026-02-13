aeroportul din sibiu găzduiește o nouă petrecere. inițiativa, susținută de conducerea cj: „este o idee foarte bună” / video

Terminalul de plecări devine, din nou, ring de dans. Aeroportul Internațional Sibiu se pregătește să găzduiască, în luna martie, a doua petrecere din istoria sa, după ce evenimentul similar de anul trecut a stârnit un val de întrebări privind securitatea pasagerilor. Inițiativa este susținută de conducerea Consiliului Județean, care vede în acest concept „modern și contemporan” o punte necesară între instituție și comunitatea tânără.

În primăvara anului trecut a fost organizată, la Aeroportului Internațional Sibiu, prima petrecere din istoria aerogării. La acea vreme, evenimentul a ridicat diverse întrebări cu privire la cadrul legal, procedurile de securitate și impactul asupra comunității. Pe atunci, petrecerea, la care au participat câteva sute de participanți, a fost organizată în zona de check-in și au fost luate mai multe măsuri astfel încât activitatea aeroportuară să nu fie perturbată.

O nouă petrecere la aeroport

Potrivit surselor Ora de Sibiu, în primăvara acestui an, Pulse., același organizator ca anul trecut, vrea să facă o nouă petrecere în această locație inedită.

Întrebat ce părere are despre eveniment, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Sibiu, Vlad Vasiu, a spus că îmbrățișează ideea, deoarece reprezintă o modalitate prin care instituția se deschide pentru comunitate.

„Un astfel de eveniment este organizat cu aprobarea și avizarea tuturor instituțiilor care asigură componenta de securitate, cu aprobarea și verificarea aparatului din cadrul Aeroportului Sibiu cu privire la fluxurile de pasageri, intervalul orar, decolări, aterizări, și petrecerea respectivă se organizează în așa fel încât să nu fie perturbat deloc traficul aerian, eu cred că este o idee foarte bună. Cred că este o idee care, de fapt, la final, deschide instituția cât mai mult spre comunitate. Este exact din aceeași categorie și instituțiile de cultură pot să facă anumite tipuri de evenimente moderne, contemporane, să le spunem, și cred că, până la urmă, cu cât mai mulți sibieni intră în aeroport și îl văd și prind încredere în serviciile oferite de aeroport, sub orice formă, e un beneficiu”, a spus Vlad Vasiu.

Conform informațiilor obținute de Ora de Sibiu, petrecerea ar urma să aibă loc în 14 martie 2026.

