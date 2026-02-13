bărbat din copșa mică, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Ieri, 12 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au reținut un localnic în vârstă de 46 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție.

Incidentul a fost sesizat la 12 februarie, în jurul orei 15:40, prin SNUAU 112, de o femeie de 43 de ani, care a reclamat că soțul său ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu, apropiindu-se la mai puțin de 100 de metri de aceasta.

Polițiștii s-au deplasat pe strada 1 Decembrie din Copșa Mică, unde au identificat apelanta și pe soțul acesteia. Bărbatul a fost imobilizat și condus la sediul poliției.

În baza probatoriului administrat, oamenii legii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.