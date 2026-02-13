Pompierii sibieni au reușit să stingă incendiul uriaș izbucnit vineri, în jurul orei 13:30. Aceștia au transmis și primele concluzii.
Mai exact, incendiul a pornit inițial la vegetația uscată din apropierea service-ului și a depozitului auto. O persoană, momentan necunoscută, a dat foc vegetației, iar flăcările s-au extins cu repeziciune. Întreaga hală a luat foc, fiind raportate degajări mari de fum și flăcări înalte de aproximativ 10–15 metri.
Pe durata operațiunii de stingere, dar și din cauza riscului de extindere și a fumului extrem de dens, traficul în zonă a fost blocat pe sensul Veștem – Sibiu. Pentru avertizarea șoferilor a fost emis și un mesaj RO-Alert.
VIDEO ȘI FOTO DE LA INCENDIU – AICI
“În urma incendiului a ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 1 ha, o vulcanizare auto și depozitul de anvelope al vulcanizării de aproximativ 200 mp. Sursa inițială a incendiului a fost un incendiu de vegetație, care s-a propagat la vulcanizarea auto. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este focul deschis în spații deschise.” transmite ISU Sibiu
Ultima oră
- Cauza incendiului devastator de vineri de la Veștem: ISU Sibiu anunță primele concluzii acum 3 minute
- Val de țepe telefonice la Sibiu: poliția explică detaliat cum acționează borfașii / video acum 34 de minute
- Ruxandra Cibu Deaconu, voce pentru femeile cu endometrioză: dezbatere amplă în Parlament acum o oră
- Vicepreședintele CJ Sibiu, despre perchezițiile de la aeroport din 2025: „Nu se cade să discut despre o anchetă în derulare” / video acum o oră
- Primarul din Cisnădie tună și fulgeră la adresa Academiei de Fotbal și Tenis ”Măgura”: ”Unii au abuzat de un contract de închiriere” / video acum 2 ore