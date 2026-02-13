În Sibiu, vineri, 13 februarie, cerul este parțial noros, iar temperaturile vor ajunge la aproximativ 5-13 °C în cursul zilei. Nopțile vor fi mai reci, cu minime apropiate de 0 °C sau ușor pozitive în mediul urban, potrivit estimărilor meteo locale.

Pe parcursul zilelor următoare se menține un regim termic relativ blând pentru această perioadă, cu maxime care pot atinge în jurul valorii de 10–13 °C și alternanțe între perioade cu cer noros și parțial senin, iar precipitațiile vor fi slabe și izolate.

Potrivit Mediafax, luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni publicată vineri de Administrația Națională de Meteorologie.

9 februarie 2026 – 16 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul României, cu abateri mai accentuate în nord-vest.

Regimul pluviometric va fi excedentar în sud și est, iar în restul țării va fi în general apropiat de cel normal.

16 februarie 2026 – 23 februarie 2026

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale, posibil ușor mai ridicate local.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest apropiate de normal.

23 februarie 2026 – 2 martie 2026

Temperatura medie a aerului va fi ușor peste valorile specifice în sud și sud-est; în restul țării, apropiată de normal.

Regimul pluviometric va fi excedentar în vest și nord-vest, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

2 martie 2026 – 9 martie 2026

În prima săptămână din martie mediile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi și ele apropiate de normal.

Meteorologii anticipează, astfel, un final de iarnă cu temperaturi peste medie și un început de primăvară relativ echilibrat din punct de vedere termic și al precipitațiilor.