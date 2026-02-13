director medical nou la spitalul județean sibiu: călin cipăian, înlocuit de dragoș popescu

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu are un nou director medical. Medicul Călin Cipăian este înlocuit de Dragoș Popescu.

Reprezentanții unității spitalicești au anunțat că, începând cu data de 14 februarie 2026, funcția de director medical va fi exercitată de Dragoș Popescu, medic primar în specialitatea Obstetrică-Ginecologie. El îi ia locul lui Remus-Călin Cipăian, care a ocupat anterior funcția de director medical interimar.

„Conducerea SCJU Sibiu adresează mulțumiri publice domnului Dr. Remus-Călin Cipăian pentru dedicarea și viziunea demonstrate pe parcursul mandatului său. Contribuția sa la dezvoltarea serviciilor medicale și eforturile constante de optimizare a actului medical rămân piloni importanți în evoluția spitalului. Noul Director Medical, Dr. Dragoș Popescu, aduce cu sine o experiență vastă, acumulată în peste 20 de ani de activitate medicală și managerială”, transmit reprezentanții spitalului.

În următoarea perioadă, noul director medical, Dragoș Popescu, promite să finalizeze și consolideze proiectelor strategice aflate deja în derulare, să implementeze noi inițiative menite să crească siguranța și confortul pacienților, cât și să ridice standardele serviciilor medicale pentru locuitorii județului și întregii regiuni.