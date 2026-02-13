dotări noi la spitalul județean sibiu: masă hibridă și echipamente pentru intervenții cardiace avansate

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu anunță realizarea unor investiții importante în infrastructura medicală, prin achiziționarea unei mese hibride Medifa 8000 dedicate procedurilor de electrofiziologie, a unui cablu optic necesar funcționării laparoscopului și a două portace pentru chirurgie laparoscopică.

Valoarea totală a achizițiilor se ridică la 500.000 de lei, fondurile fiind asigurate prin Asociația „Împreună pentru sănătate”, cu sprijinul firmelor Albis Plastic, Retter Projectmanagement, Autoklass, Expertarom Food Ingredients și prin implicarea susținută a domnului Cornel Benchea.

Masa hibridă, echipament de ultimă generație, va deservi, alături de aparatul Philips C-arm Zenition 70 (achiziționat din fondurile Ministerului Sănătății și cu cofinanțare de la Consiliului Județean Sibiu), noua sală dedicată procedurilor de electrofiziologie ce urmează a deveni operațională în cadrul laboratorului de cardiologie intervențională.

În prezent, procedurile de electrofiziologie: implanturi de stimulatoare cardiace, defibrilatoare și terapii de resincronizare cardiacă, sunt efectuate în aceeași sală în care se desfășoară și intervențiile de cardiologie intervențională, precum coronarografiile și implanturile de stenturi.

Această situație generează timpi de așteptare semnificativi pentru pacienții care necesită intervenții vitale.

Operaționalizarea noii săli va permite integrarea acesteia într-un laborator dedicat exclusiv electrofiziologiei, facilitând creșterea capacității de tratament la cel puțin dublul numărului actual de pacienți și realizarea unor proceduri complexe, precum studiile electrofiziologice și ablațiile, care până în prezent nu au putut fi efectuate din lipsa unei structuri specializate.

„Acest proiect reprezintă un pas esențial în dezvoltarea Laboratorului de Electrofiziologie al Spitalului Județean Sibiu. Mulțumim Consiliului Județean Sibiu, Direcției de Sănătate Publică Sibiu, partenerilor noștri și comunității sibiene pentru sprijinul acordat. Obiectivul nostru este ca, într-un viitor apropiat, să devenim un centru de referință regional în domeniul electrofiziologiei, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii complete la nivel local”, a declarat dr. Catrina Bianca.

Totodată, achiziționarea cablului optic asigură funcționarea optimă a laparoscopului, echipament esențial în intervențiile chirurgicale minim invazive. Cele două portace de laparoscopie completează dotarea blocului operator, contribuind la desfășurarea în condiții optime a intervențiilor de chirurgie laparoscopică avansată.

Prin aceste investiții, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu își reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea continuă a serviciilor medicale, prin modernizarea tehnologiei și consolidarea resursei umane, în beneficiul direct al pacienților.