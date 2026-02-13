incendiu uriaș la un depozit de anvelope lângă veștem: s-a emis mesaj ro - alert și intervin zeci de pompieri / foto video

Un incendiu de proporții a izbucnit recent lângă Postul de Control Veștem, la un depozit de anvelope.
UPDATE 3: Conform ultimelor date, incendiul este ținut sub control de pompierii ISU, nemaiexistând riscul de extindere.
UPDATE 2: Traficul rutier este blocat total pe sensul de mers Sibiu-Brașov. Pentru protecția populației și a șoferilor din zonă a fost emis un mesaj RO-ALERT.
UPDATE: Potrivit ISU Sibiu, la fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. Focul se manifestă cu degajări mari de fum.
Potrivit informațiilor Ora de Sibiu, în zonă există risc de explozie, iar focul se extinde până în apropierea unei benzinării.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Conform primelor date, focul se manifestă violent la întreaga construcție, cu degajări mari de fum. În clădire funcționează un operator economic care oferă servicii de service și vânzare de anvelope.
Trafic în zonă este blocat pentru facilitarea intervenției pompierilor.
