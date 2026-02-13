luptă fără compromis în sibiu cu mafia lemnului: mii de metri cubi confiscați în 2025

În domeniul silvic, în 2025, polițiștii au desfășurat, în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, un număr de 373 de acțiuni și 403 controale în fondul forestier.

Verificările au vizat legalitatea provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos, precum și respectarea legislației privind transportul acestuia.

În perioada analizată, au fost sesizate 481 de infracțiuni la regimul silvic și au fost aplicate 214 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 537.000 de lei.

De asemenea, autoritățile au dispus confiscarea a 5.187,13 metri cubi de material lemnos, estimat la aproximativ 1.622.662 de lei.

Totodată, au fost confiscate și indisponibilizate patru autovehicule, cinci atelaje hipo, 15 fierăstraie mecanice, precum și alte bunuri folosite la comiterea faptelor.