măsuri dure pentru cei doi elevi implicați în bătaia de la școala 21: nota 4 la purtare și previz de exmatriculare

Cazul elevului de 12 ani agresat în mod repetat la Școala Gimnazială nr. 21 a ajuns într-o nouă etapă, după ședința convocată la nivelul unității de învățământ împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. În urma analizării situației, cei doi elevi implicați în agresiune au fost sancționați disciplinar.

Potrivit declarației oferite pentru Ora de Sibiu de către purtătorul de cuvânt al Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, prof. Constantin Dincă, măsurile au fost stabilite în conformitate cu regulamentul școlar în vigoare.

„Cei doi băieți de la Școala 21 au fost sancționați cu preaviz de exmatriculare și nota 4 la purtare”, a declarat Constantin Dincă.

Sancțiunile au fost aplicate în urma analizării sesizărilor depuse la nivelul unității de învățământ și a materialelor video apărute în spațiul public, care surprind momentul agresiunii. Reprezentanții ISJ Sibiu au confirmat anterior că la școală au fost înregistrate două sesizări oficiale, iar instituția a monitorizat îndeaproape desfășurarea anchetei interne.

Detalii aici- Ședință de urgență la Școala 21 după bătăile dintre elevi: Inspectoratul Școlar vrea clarificarea situației

Potrivit declarațiilor mamei, Trifan Alina, elevul de 12 ani, din clasa a VI-a, ar fi fost agresat în mod repetat de colegi pe parcursul lunii ianuarie. Unul dintre cele mai grave incidente ar fi avut loc pe 20 ianuarie, în jurul orei 18:19, după terminarea cursurilor, când băiatul ar fi fost lovit de alți elevi, incidentul fiind filmat de colegi.

Mama copilului susține că a intrat în posesia filmării abia la câteva zile după incident, după ce imaginile ar fi ajuns inițial la diriginta clasei. Aceasta afirmă că, până în acel moment, nu fusese informată oficial despre existența videoclipului. (detalii aici)

,,Voi face contestație”

Mama copilului agresat susține însă că nu este mulțumită de decizia luată și consideră că sancțiunile nu reflectă gravitatea faptelor. Aceasta a declarat că intenționează să depună contestație față de măsurile stabilite în cadrul ședinței.

Femeia afirmă că va urma toate căile legale pentru a se asigura că situația este analizată în mod corect și că fiul ei va beneficia de protecție în mediul școlar.

Măsuri dure și în cazul elevei agresate în baie

Captură City Fm

Un alt incident grav a avut loc în 9 ianuarie, când o elevă a fost agresată de două colege în toaleta școlii. Cazul a devenit public abia după aproximativ două săptămâni, după ce imaginile au circulat în mediul online.

Află mai multe- Cele două eleve de la Școala 21 care și-au bătut colega, exmatriculate. Părinții pot face contestații

Inițial, conducerea școlii a decis sancționarea celor două fete cu scăderea notei la purtare cu două puncte, măsură care a stârnit nemulțumirea unor părinți. În urma reacțiilor apărute, a fost convocată o nouă ședință a Consiliului clasei, care a solicitat Consiliului profesoral aplicarea unor sancțiuni mai severe.

În cele din urmă, Colegiul profesoral a decis ca cele două eleve să primească preaviz de exmatriculare. În cursul zilei de marți, părinții acestora urmează să fie înștiințați printr-o notificare oficială emisă de școală, având la dispoziție un termen de cinci zile pentru a depune eventuale contestații.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Sibiu, în mod adiacent, cele două eleve vor primi și nota 4 la purtare.