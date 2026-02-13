percheziții la vila lui adrian kreiner din sibiu, la o săptămâna de la reținerea fostei concubine / video

Oamenii legii au revenit vineri la vila lui Adrian Kreiner de pe strada Moldoveanu din Sibiu pentru noi percheziții. În urmă cu o săptămână, concubina acestuia, Adriana Viliginschi, era reținută pentru complicitate la omor calificat în dosarul „crimei pentru avere”.

În urmă cu o săptămână, casa omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în anul 2023, a fost verificată de oamenii legii. S-au efectuat o serie de percheziții, iar fosta concubină a acestuia, Adriana Viliginschi, a fost dusă la audieri. Ulterior, ea a fost reținută pentru 24 de ore, iar apoi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor în dosarul „crima pentru avere”.

În cursul zilei de 13 februarie, oamenii legii au revenit în vila de pe strada Moldoveanu pentru noi percheziții.

