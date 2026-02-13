primarul din cisnădie tună și fulgeră la adresa academiei de fotbal și tenis ”măgura”: ”unii au abuzat de un contract de închiriere” / video

Prezent vineri la Stadionul din Cisnădie, edilul Mircea Orlățan a acuzat abuzuri din partea Academiei de Fotbal și Tenis Măgura, o asociație privată care beneficiază de un contract de închiriere.

Primarul din Cisnădie, Mircea Orlățan anunță investiții la Stadionul ”Măgura”, unde există trei terenuri, unul de iarbă, de dimensiuni normale și două sintetice. După ce grupe de adulți au abuzat și au jucat fotbal fără să plătească, edilul a acuzat că banii au mers spre alte direcții.

”Ideea este următoarea: este un contract cu Asociația de Fotbal și Tenis Măgura, prin care dânșii au dreptul să îl utilizeze 5 ore pe săptămână. Știm că aici joacă mulți copii și din Cisnădie, dar nu numai și am avut înțelegere pentru ei. Am observat că s-a abuzat de această înțelegere și au venit echipe de adulți, care joacă seara fotbal fără să plătească Primăriei. Banii mergeau în altă parte” a acuzat edilul Mircea Orlățan.

Copiii de la grupele Academiei de Tenis și Fotbal își pot desfășura în continuare activitatea. ”Ca să fie clar, copiii de la Academia de tenis și Fotbal vor putea să joace în continuare, cei care au contract de închiriere au obligația să ne anunțe programul pentru luna ce vine. Dacă e nevoie să utilizeze suplimentar față de ce este în contract, avem tarife normale pentru închirierea terenurilor” a explicat Orlățan, pe pagina sa de socializare. ACS Academia de Fotbal și Tenis ”Măgura” este condusă de președintele asociației, Dan Raica.

”Beneficiul trebuie să fie al orașului”

Edilul din Cisnădie anunță și unele investiții la Stadionul Măgura, acolo unde gazonul devine impracticabil după ploaie. ”Acum, la început de an vedem care este necesarul de întreținere și reparații, vom face și mici investiții. Începem să curățăm, să îl aducem într-o stare frumoasă, asta necesită resurse. Este normal ca beneficiul să fie al orașului și nu al unei entități care a închiriat acest stadion. Vă asigur că lucrurile se vor întâmpla așa cum trebuie și vom supraveghea modul de utilizare al acestor terenuri” a mai spus primarul Orlățan.

La Cisnădie evoluează și echipa de Liga 2, CSC 1599 Șelimbăr, dar și fetele de la Academia de Fotbal și Tenis, care sunt în al doilea eșalon sub denumirea de FC Hermannstadt.