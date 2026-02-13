profesorii universitari și studenții de la ulbs au protestat în fața prefecturii sibiu: „nu cerem favoruri” / foto video

Peste o sută de profesori universitari din cadrul Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și studenți au participat vineri, de la ora 11.00, la protestul organizat de Uniunea Sindicală Teritorială Cartel Alfa Sibiu. În fața Instituției Prefectului, pancartele au fost ridicate încă din primele minute, iar vocile s-au făcut auzite pe rând, tot mai hotărât.

Zeci de profesori au ieșit în stradă împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvern. Atmosfera a fost una tensionată, dar solidară. Printre mesajele scandate s-au auzit: „Nu buget de austeritate, ci investiții în învățământul superior!”, „Fără educație, moare orice nație!”, „Învățământ superior, nu austeritate!”, „Nu cerem favoruri, cerem respectarea legii! 15% pentru educație!”, „Nu tăieri, ci finanțare reală în învățământul superior!”, „România, trezește-te! Educația moare!”, „Educația nu plătește pentru incompetența voastră!”. Strigătele au fost reluate în valuri, în aplauzele celor adunați.

Anca Șipoș, președintele Sindicatului Cadrelor Universitare Sibiu se întreabă dacă se urmărește o naționalizare a fondurilor universităților, avân în vedere măsurile de austeritate susținute de Guvern. „Nu mai putem să îndeplinim obiectivele proiectelor de cercetare pe care le-am câștigat prin PNRR. Universitatea are o sumedenie de proiecte pentru care a plătit din fonduri proprii și nu au venit rambursările de la Ministerul Finanțelor. Avem fonduri proprii, nu foarte multe, dar există, iar Ministerul nu ne lasă să folosim nici măcar 10% din ele. Ce înseamnă asta? O naționalizare a fondurilor universităților?”, a declarat prof. dr. ing. Anca Șipoș, președintele Sindicatului Cadrelor Universitare Sibiu și vicepreședinte al Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

„Suntem împotriva austerității”

Doru Lascu, vicepreședintele Cartel Alfa – filiala Sibiu, a vorbit despre nemulțumirea față de politicile economice promovate de Guvern și despre asumarea răspunderii pentru noile măsuri. „Suntem împotriva austerității și împotriva a tot ce se întâmplă. Cerem Președinției României, domnului președinte Nicușor Dan, care are rolul de mediator între sindicate și Guvern, să-și exercite această atribuție. Am solicitat intervenții și pichetări pentru ca acest rol să fie asumat”, a spus acesta.

Stdenții, prezenți și ei la protest

În mulțime s-au aflat și studenți veniți să-și susțină profesorii. Victor, student la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, a spus că a venit special pentru a fi alături de colegii din Sibiu. „Este o problemă comună. Măsurile acestea ne afectează pe toți, studenți și profesori, din Sibiu, Cluj, București sau orice alt centru universitar. Se distruge sistemul educațional din România”, a afirmat el.

„Pentru redarea burselor integrale și pentru locurile la buget. Sperăm ca protestul acesta să schimbe ceva”, a spus Bogdan, student la Facultatea de Teologie. Un alt cadru didactic de la aceeași facultate a subliniat că prezența în stradă este un semnal de alarmă pentru întreaga societate.

La protest a fost prezent și președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu, prof. Stancu Gheorghe Leonard, care a atras atenția că fără educație dezvoltarea unei națiuni este compromisă. „Dacă educația universitară nu este finanțată corespunzător, iar sistemul de burse nu sprijină tinerii talentați, învățământul superior va deveni accesibil doar celor care își permit. Nimeni nu trebuie să uite că educația este un pilon strategic al națiunii”, a spus acesta, în aplauzele celor prezenți.

În jurul orei 11.40, liderii sindicali au intrat la discuții cu prefectul Mircea Crețu, care le-a ascultat revendicările. Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat și o studentă la Facultatea de Medicină. Vizibil emoționată, aceasta a vorbit despre posibila creștere a taxelor, despre reducerea mobilităților internaționale și despre scăderea finanțării pentru cercetare. „Ne dorim să rămânem în România și să ne plătim datoria față de țară, dar vrem să fim ajutați și stimulați. Avem nevoie de garanția că vom avea unde să lucrăm și în ce sistem să ne integrăm”, a spus tânăra.

Protestul are loc în contextul unor măsuri anunțate de Guvern, printre care diminuarea bugetului universităților cu peste 600 de milioane de lei, reducerea cheltuielilor de personal cu 10% și scăderea finanțării per student echivalent. Aplicate cumulativ, acestea ar putea duce la o diminuare a bugetului învățământului superior cu peste 20%, într-un moment deja dificil pentru universități.