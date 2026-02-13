românia, fruntașă la zile de vacanță: suntem pe locul 5 în europa

România se află în topul Uniunii Europene la numărul de zile de vacanță ale elevilor.

Potrivit datelor Eurydice pentru anul școlar 2025-2026, elevii români beneficiază de 117 zile de vacanță, fiind depășiți în UE doar de câteva state cu condiții speciale: țările baltice și Malta.

Astfel, România ocupă locul 5 între statele membre. Structura anului școlar 2026-2027, aprobată recent de Ministerul Educației, confirmă această poziție, cu 40 de zile de vacanță în timpul anului școlar, la care se adaugă una dintre cele mai lungi vacanțe de vară din Uniune. Vacanța de vară va avea 79 de zile, față de 77 de zile în anul școlar curent.

Distribuția vacanțelor în România

În anul școlar 2025-2026:

Vacanța de vară: 77 de zile

Vacanțe în timpul anului școlar: 40 de zile împărțite în 4 perioade

Zile libere legale suplimentare: 4 zile (5 octombrie – Ziua Profesorului, 30 noiembrie – Sfântul Andrei, 1 Decembrie – Ziua Națională, 1 iunie – Ziua Copilului)

Pe ciclurile de studiu, România ocupă:

Locul 6 la ciclul primar

Locul 7 la gimnaziu și liceu, în topul celor mai multe zile de vacanță din Europa.

Comparativ cu alte țări europene

România este depășită la numărul total de zile de vacanță doar de:

Republica Moldova: 122 zile

Letonia și Georgia: câte 120 zile

Malta, Lituania și Estonia: câte 118 zile

În comparație cu alte state mari din vestul și centrul Europei, România se află clar înaintea Franței (112 zile), Germaniei (82 zile), Olandei (77 zile) sau Austriei (99 zile).

Impactul vacanțelor prelungite

Fostul ministru al Educației, Daniel David, explica în iunie 2025 că România a ales să aibă mai multe săptămâni de vacanță, chiar dacă acest lucru reduce numărul total de ore pe an școlar:

„Nu există niciun argument psihopedagogic pentru a reveni de la module la semestre. Am trecut la structura pe module și lucrurile funcționează, nu trebuie să mai schimbăm din nou sistemul și să bulversăm copiii.” a declarat Daniel David

Potrivit Mediafax, analizele OCDE arată că vacanțele extinse pot amplifica inegalitățile educaționale, deoarece elevilor din medii dezavantajate le poate lipsi accesul la activități educative și sprijin academic. Totuși, reducerea duratei vacanțelor nu este populară și ridică provocări semnificative, fiind neacceptată de majoritatea elevilor, părinților și profesorilor.

Opinie și studii recente

Un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației arată că aproximativ 70% dintre elevi sunt mulțumiți de structura anului școlar pe module, iar jumătate dintre profesori susțin menținerea acestei organizări. Profesorii cu peste 20 de ani de vechime preferă însă structura pe semestre.

Părinții sunt mai împărțiți:

50% susțin modelul cu semestre

36% preferă modelul cu 5 module

Cele mai frecvente provocări identificate sunt legate de ritmul de învățare afectat de vacanțele frecvente și de suprasolicitarea elevilor în săptămânile cu teste multiple.

Concluzie

România se menține în topul țărilor europene la numărul total de zile libere pentru elevi, cu 117 zile de vacanță anual, ceea ce o plasează în primele cinci state membre ale Uniunii Europene, depășind majoritatea țărilor mari din vestul și centrul Europei.