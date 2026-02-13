românia intră în recesiune economică: ce spune premierul bolojan

Veste nu tocmai bună! Potrivit datelor transmise vineri, 13 februarie, de Institutul Național de Statistică , economia României a intrat în recesiune economică.

Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a scăzut cu 1,9% față de trimestrul anterior, în termeni reali, în timp ce față de aceeași perioadă a anului 2024 s-a înregistrat o scădere de 1,6%.

Potrivit Digi24, pentru a fi confirmată recesiunea tehnică, economia trebuie să înregistreze două trimestre consecutive de contracție. În trimestrul III 2025, PIB-ul ajustat sezonier a fost de 486,793 miliarde lei la prețuri curente, mai mic cu 0,2% față de trimestrul II 2025, dar în creștere cu 1,5% față de trimestrul III 2024.

Reacții politice

Datele privind recesiunea tehnică au stârnit tensiuni în coaliția de guvernare. Liderul Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat că situația reprezintă „o rușine pentru Coaliție” și a acuzat premierul Ilie Bolojan de „încăpățânare dusă la absurd” și de preocupare excesivă pentru imaginea personală.

În replică, premierul Bolojan a afirmat că această recesiune tehnică este „un cost anticipat și inevitabil” al tranziției către un model economic bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară. El a subliniat că România nu traversează o criză, ci o „perioadă de corecție economică”.

Revizuiri ale PIB-ului

Ca urmare a includerii estimării PIB pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, INS a revizuit și datele pentru trimestrele precedente:

Trimestrul I 2025 comparativ cu T4 2024: revizuit de la 100,1% la 99,4%

Trimestrul II 2025 comparativ cu T1 2025: revizuit de la 101,1% la 101,0%

Trimestrul III 2025 comparativ cu T2 2025: revizuit de la 99,8% la 99,9%

Aceste ajustări se fac trimestrial, conform practicii europene, pentru a reflecta cât mai fidel evoluția economiei.