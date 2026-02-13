ruxandra cibu deaconu, voce pentru femeile cu endometrioză: dezbatere amplă în parlament

Senatoarea USR de Sibiu, Ruxandra Cibu Deaconu, a adus endometrioza în centrul dezbaterilor parlamentare, co-inițiind, alături de senatoarea USR de Ilfov, Cynthia Păun, conferința „Endometrioza: Pe agenda politicilor de sănătate”.

Evenimentul a avut loc pe 11 februarie și a reunit medici specializați în tratarea endometriozei, reprezentanți ai societății civile și factori de decizie, cu scopul de a transforma această afecțiune dintr-un subiect marginal într-o prioritate clară de politică publică.

„Endometrioza înseamnă, pentru foarte multe femei, ani de durere ignorată, de îndoială și de singurătate. Nu este doar o boală a corpului, ci una care macină în tăcere echilibrul emoțional, încrederea în sine, relațiile și planurile de viață”, a transmis senatoarea sibiană.

Potrivit acesteia, problema nu este doar medicală, ci și socială și economică, din cauza diagnosticării tardive, a traseelor medicale fragmentate și a costurilor ridicate suportate de paciente.

În cadrul dezbaterii au fost evidențiate mai multe direcții considerate urgente:

nevoia de cercetare și date statistice solide;

educație și informare timpurie, inclusiv în școli, având în vedere că simptomele pot apărea la vârste fragede;

formarea adecvată a medicilor de prim contact pentru identificarea precoce a bolii;

standardizarea traseului medical;

crearea unor centre de excelență acreditate, distribuite regional.

În Panelul dedicat diagnosticării rapide și accesului echitabil la îngrijire, specialiști precum prof. dr. Horace Roman, dr. Voicu Simedrea și prof. dr. Elvira Brătilă au subliniat că întârzierile în diagnostic pot ajunge la ani de zile, iar lipsa centrelor specializate duce la „plimbarea” pacientelor între cabinete, fără rezultate clare.

Un alt panel a abordat impactul socio-economic al bolii, discutând despre efectele asupra vieții profesionale, educației și sănătății mintale, dar și despre necesitatea unor măsuri de protecție socială adaptate.

În partea dedicată comunicării și educației, s-a insistat asupra relației medic–pacient și asupra rolului societății civile în creșterea gradului de conștientizare.

„Un prim pas necesar”

Ruxandra Cibu Deaconu a subliniat că dezbaterea reprezintă doar începutul unui proces mai amplu.

„Această conferință este un prim pas necesar și sănătos. De aici începe munca”, a transmis senatoarea.

La dezbatere au participat și parlamentari din alte formațiuni politice, precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii, discuțiile incluzând și componenta de protecție socială pentru pacientele diagnosticate cu endometrioză.

Prin acest demers, senatoarea de Sibiu aduce în discuția publică o afecțiune care afectează mii de femei din România și pentru care, până în prezent, nu există o abordare sistemică coerentă la nivel național.