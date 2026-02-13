Maria Bîrsan, profesoara de canto din Sibiu cunoscută sub numele de scenă Kame, nu a reușit să treacă de semifinalele Eurovision România 2026. Tânăra spune însă că experiența a fost una care i-a adus vizibilitate și noi oportunități.

Artista a participat în competiție cu piesa „Cântă, Românie”, iar joi seara au fost anunțați concurenții care vor merge în Marea Finală. Sibianca nu se regăsește printre aceștia, însă privește participarea ca pe un pas important în cariera sa.

„Sunt extrem de recunoscătoare și bucuroasă că am ajuns în semifinalele Eurovision România 2026. Este un concurs pe cât de dificil, pe atât de frumos, care te provoacă să dai tot ce ai mai bun. Le țin pumnii tuturor celor ajunși în finală și sper ca piesa cea mai valoroasă să câștige și să reprezinte România cu mândrie. Participarea la concurs mi-a deschis noi oportunități și mi-a confirmat că drumul meu în muzică abia începe. Eu și echipa mea pregătim multe surprize și proiecte speciale pentru perioada următoare”, a declarat Maria.

Profesoara de canto nu ia pauză după competiție. Duminică, 15 februarie, va lansa o nouă piesă, intitulată „In My Soul”.

„Deja lucrăm la materiale noi, iar duminică voi lansa piesa «In My Soul». Pentru că pe 14 februarie toată lumea vorbește despre iubire și fericire, mi-am dorit să scriu și o piesă pentru cei care nu se regăsesc în această stare. Mesajul ei este unul de încurajare — să nu se simtă singuri, ci puternici, capabili să depășească suferințele din dragoste. Acesta este doar începutul, urmează multe alte proiecte muzicale frumoase”, a mai spus artista.

Nici sibianca Patricia Thomits nu se află printre cei zece finaliști care vor concura în Marea Finală, programată pe 4 martie, în direct la Televiziunea Română (TVR).

Juriul i-a ales pentru finală pe: Alejandro Zandes & Emil Rengle cu „Bailando Solo”, Alexandra Căpitănescu cu „Choke Me”, Edward Maya x LavBbe x Costi cu „Everybody Needs Somebody”, Emy Alupei cu „Tili Bom”, HVNDS cu „DOR”, Monica Odagiu cu „Fereastră pentru un orb”, Olivia Addams cu „Croco”, Robert Lukian cu „Fire to the Lies”, Vanu cu „Therapy Enemy” și Yguana cu „Happy Birthday”.

