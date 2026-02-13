sibianul care a furat o consolă de jocuri la șelimbăr, rămâne în arest

În cursul zilei de ieri, 12 februarie, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui sibian în vârstă de 23 de ani, cercetat pentru furt calificat.
Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Șelimbăr, în data de 11 februarie, tânărul ar fi sustras un produs dintr-un magazin din localitate, în valoare de peste 2.700 lei, dezactivând sistemul antifurt.
Acesta a fost prins după ce a deteriorat sistemul antifurt al consolei de jocuri și a părăsit incinta magazinului Carrefour din Shopping City Sibiu.
