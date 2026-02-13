sibianul prins în flagrant în casa fostei partenere: a fost arestat

În cursul zilei de ieri, 12 februarie, instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat în vârstă de 35 de ani, suspectat de încălcarea ordinului de protecție emis împotriva sa.
Potrivit anchetatorilor, pe 11 februarie, în jurul orei 07:40, polițiștii sibieni au fost sesizați prin 112 de către o femeie care a reclamat că bărbatul ar fi pătruns în locuința sa din municipiul Sibiu după ce aceasta părăsise imobilul, încălcând astfel măsurile ordinului de protecție provizoriu.
La fața locului, echipajul Poliției Municipiului Sibiu a confirmat sesizarea, identificând bărbatul în interiorul locuinței.
